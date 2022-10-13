В Астану прибыли зампред КНР и президент Беларуси

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, прибывшего в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает пресс-служба главы правительства.

Также в аэропорту столицы премьер-министр РК встретил президента Беларуси Александра Лукашенко, прибывшего в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве главы государства - наблюдателя СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ.

12-13 октября в столице пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров. В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.