В Бишкеке начался митинг в поддержку вывезенного турецкими властями Орхана Инанды

Фото: из открытых источников

БИШКЕК. 6 ИЮЛЯ - В Бишкеке начался митинг в поддержку руководителя сети турецко-кыргызских лицеев "Сапат" Орхана Инанды. МИД Кыргызстана намерен вручить послу Турции Ахмету Садык Догану ноту протеста, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает агентство 24.kg со ссылкой на МИД Кыргызстана, главу турецкой дипмиссии сегодня вызвали в министерство.

Детали разговора и содержание ноты будут озвучены после встречи посла с министром", - подчеркнули в МИД КР.

Накануне стало известно, что Орхан Инанды схвачен и доставлен в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По словам президента, операцию провела национальная разведывательная организация.

Мы не позволим какой-либо структуре, которая предает это государство и нацию, устраивает засады, проливает кровь или наносит материальный или моральный ущерб, продолжать свое существование", - заявил Эрдоган.

Инанды с 1992 года возглавлял в Кыргызстане сеть школ "Сапат". В нее входят 16 лицеев, международный университет "Ала-Тоо", международная школа UWIS и несколько общеобразовательных школ. Турция заявляет, что основателем сети является турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Его организации и учреждения Анкара считает террористическими, а самого Гюлена обвиняет в организации военного переворота против президента Реджепа Эрдогана.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения "Сапат" Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ "Сапат" Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Посольство Турции в Кыргызстане ранее опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства