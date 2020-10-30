В ЕАЭС разрабатывают механизм фискального мониторинга оборота товаров во взаимной торговле

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) активно обсуждаются вопросы внедрения механизма фискального мониторинга, передает Kazakhstan Today.

Целью формирования механизма фискального мониторинга является автоматическое подтверждение нулевой ставки НДС, переход на электронный формат заявления об уплате косвенных налогов и обеспечение прозрачности перемещения товаров во взаимной торговле ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

Отмечается, что разрабатываемый механизм должен упростить процедуру подтверждения применения нулевой ставки НДС и возврата НДС при экспорте товаров, а также значительно снизить административную нагрузку на бизнес, через взаимный обмен информацией между налоговыми органами государств - членов ЕАЭС.

Казахстанская сторона презентовала механизм работы сопроводительных накладных на товары (СНТ) в Республике Казахстан в целях реализации механизма фискального мониторинга. Стороны концептуально поддержали казахстанский подход", - проинформировали в МТИ.

Напомним, на заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 9 октября 2020 года, премьер-министром РК Аскар Мамин предложил "проработать вопрос цифровизации администрирования налогов во взаимной торговле посредством цифровой интеграционной платформы ЕАЭС и расширенного электронного взаимодействия налоговых и таможенных органов государств-членов ЕАЭС".

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