В Экибастузе в предвыборную кампанию вступили 43 кандидата от Nur Otan

Экибастуз. 22 декабря. Kazakhstan Today - В предвыборную гонку в Экибастузском регионе вступили 43 кандидата от партии Nur Otan: 32 - кандидаты в городской маслихат, 11 - в маслихат Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Предвыборная кампания из-за особых санитарно-эпидемиологических условий открылась онлайн-мероприятиями. Кандидаты проводили с избирателями встречи в Zoom-формате, осваивали новые формы предвыборной агитации.

С минувшей недели разрешены и непосредственные встречи с избирателями. Разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Живые встречи проходят на производственных площадках, в микрорайонах.

На сегодняшний день состоялись 43 встречи кандидатов в депутаты с избирателями. Из них 14 - в формате онлайн, 29 - в "живом" формате.

В ходе встреч с кандидатами экибастузцы задают вопросы о строительстве дорог, реконструкции коммуникаций, расширении сети детских и спортивных уличных комплексов, ситуации с пандемией, росте цен на продукты и товары народного потребления, возобновлении работы средних общеобразовательных школ, трудоустройству выпускников вузов и колледжей.

Экибастузцы всегда активны в период предвыборных кампаний. Живут в нашем регионе люди, неравнодушные к проблемам города и села, искренне откликающиеся на чужую беду, на проблемы земляков. Особенно хорошо это прочувствовалось в период карантина уходящего года. Надеюсь, и на выборах 10 января горожане проявят сознательность, гражданскую активность и придут на избирательные участки", - рассказал первый заместитель председателя ЭГФ партии Nur Otan, руководитель городского предвыборного штаба Нияз Макраев.

В пресс-службе Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan отметили, что в Экибастузском регионе более 100 тыс. потенциальных избирателей.

Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

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