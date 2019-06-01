В этом году ожидается завершение ратификации соглашения о расширенном партнерстве между Европейским союзом и Казахстаном

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Сегодня Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает Kazakhstan Today.

Поприветствовав гостя, Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Европейским союзом, сообщила Пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

"Мы встречались с вами несколько раз. В период вашего председательства было заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Республикой Казахстан. В этом году ожидается завершение его ратификации. В целом у нас хорошие перспективы", - сказал Елбасы.

В свою очередь Дональд Туск подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.

Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с Вами. Мы высоко ценим Ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом", - отметил председатель Европейского совета.

Напомним, сегодня в Акорде прошли переговоры Токаева с председателем Европейского совета. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск посетили мемориально-музейный комплекс "АЛЖИР", где почтили память жертв политических репрессий.

После переговоров прошел брифинг для представителей средств массовой информации. Глава государства поблагодарил председателя Европейского совета за официальный визит в Казахстан и подчеркнул символичность его проведения в День памяти жертв политических репрессий.

Принятие Европейским советом новой стратегии и ваш сегодняшний визит свидетельствуют, что европейская сторона заинтересована в политически стабильном, экономически устойчивом и безопасном развитии стран Центральной Азии", - сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Дональда Туска открывает новую главу в диалоге Нур-Султана и Брюсселя.

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей соглашение "второго поколения" с ЕС. Это говорит о том, что наши связи крепнут. Мы активно участвуем в углублении стратегических, партнерских отношений со всеми странами Европы. Казахстанская программа "Путь в Европу" и стратегии ЕС для Центральной Азии являются примерами нашего успешного взаимодействия в различных областях. Учитывая эти достижения, мы полны оптимизма в отношении будущего сотрудничества с Европейским союзом", - заявил глава государства.

Дональд Туск, в свою очередь, поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и возможность впервые посетить Нур-Султан с официальным визитом.

Европейский союз определил свою стратегию углубления партнерства с Центральной Азией. Казахстан - это ключевой партнер ЕС в регионе. Ваша страна является мостом между Западом и Востоком, между Россией и Южной Азией. ЕС - основной торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном скоро будет ратифицировано всеми странами ЕС, мы уже начали его реализацию", - подчеркнул Глава Евросовета.

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск рассказали журналистам, что в ходе переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной безопасности, а также углубления двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций.

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