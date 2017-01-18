В этом году в Казахстане разработают закон о кинематографии

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК были рассмотрены основные подходы по поддержке отечественных кинопроизводителей и проект Концепции развития кинематографии, информирует пресс-служба премьер-министра.

Как сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, в последний год в Казахстане был создан ряд успешных фильмов, востребованных не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Среди них лидер казахстанского и российского проката прошлого года фильм "28 панфиловцев", пятая часть киноэпопеи "Путь лидера" - "Так сложились звезды", премьерный показ которого состоялся в России, Китае, Франции, Гонконге, Греции, картина Ахана Сатаева "Дорога к матери" и многие другие, передает Kazakhstan Today.

Всего за последние три года в широком мировом прокате было представлено 75 картин киностудии "Казахфильм". Все они смогли достойно представить возможности казахстанского кинематографа, отметил министр.

В целях дальнейшего развития отрасли кино в План законопроектных работ на 2017 год вошла разработка проекта закона "О кинематографии", который должен определить правовые основы деятельности в данной сфере, установить механизмы господдержки, а также определить принципы регулирования общественных отношений в процесс производства фильмов. В марте текущего года документ будет внесен в правительство, а уже в мае предусмотрено его рассмотрение в парламенте.

"В феврале 2016 года правительством было дано поручение разработать проект Концепции развития кинематографии. В течение года проект документа был разработан и прошел широкое обсуждение. С учетом лучших мировых практик были определены основные подходы развития отрасли. Среди них: разграничение функций между кинематографическими организациями, инфраструктурные преобразования, создание условий для развития кинопродукции и выхода на мировые рынки проката. Эта практика США, Франции, Германии, России, Великобритании, Китая и многих других стран. На законодательном уровне в этих странах установлены существенные налоговые льготы, преференции для производства кинокартин, действуют специальные фонды и центры поддержки кино. В целом все основные направления развития отрасли обозначены в проекте разработанной Концепции. Ожидается, что с ее принятием будет решен целый ряд вопросов по дальнейшей государственной поддержки отрасли, производства, хранения и оцифровки киноматериалов, преобразования действующей инфраструктуры и многое другое", - сообщает пресс-служба.

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