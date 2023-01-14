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13.01.2023, 21:10 1436

В ходе саммита "Голос глобального Юга" Токаев обозначил ряд приоритетных задач

В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития
Фото: Акорда
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", проходящем под девизом "Единый голос, единая цель", сообщает пресс-служба Акорды.

В саммите наряду с президентом Казахстана также приняли участие главы ряда государств, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

В начале своего выступления президент выразил благодарность премьер-министру Нарендре Моди за приглашение принять участие в этом важном форуме. Он также поздравил Индию с началом председательства в "Большой двадцатке" (G20) в этом году и подчеркнул, что в Казахстане рассматривают это как заслуженное признание мировым сообществом глобального авторитета и влияния Нью-Дели.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии саммита, что происходящие мировые кризисные явления сдерживают согласованные в 2015 году меры, направленные на обеспечение устойчивого развития и борьбу с изменением климата. Он подтвердил приверженность Казахстана курсу на решение возникающих проблем путем налаживания диалога и поиска общих точек соприкосновения на глобальном уровне.

Обращаясь к участникам форума, глава государства обозначил ряд приоритетных задач. В частности, он призвал все страны сконцентрировать усилия на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Как было отмечено в выступлении, реализация ЦУР требует совместных усилий не только на уровне отдельных государств, но и на региональном и глобальном уровнях.

Поэтому мы считаем важным создать в Казахстане Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Такой центр позволит обеспечить наиболее эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана затронул проблему изменения климата. Он отметил, что температура в Центральной Азии повышается быстрее, чем в среднем по миру. За последние несколько лет в пяти странах центральноазиатского региона наблюдались сильные засухи. По его мнению, изменение климата требует более широкого международного взаимодействия и солидарности.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах обеспечения водной безопасности. Согласно отчету ООН, в связи с изменением климата более 5 миллиардов человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Как считает глава государства, дефицит воды и растущая нестабильность негативно влияют на обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности государств. Кроме того, усиливается экономическая и геополитическая напряженность и нестабильность. В конечном итоге все последствия могут оказать глубокое влияние на безопасность во всем мире, и особенно на Глобальном Юге, который становится все более подверженным засухам.

Исходя из этого я предлагаю ввести систему исключительных прав и преференций для передачи водных технологий, которые будут способствовать рациональному и справедливому использованию водных ресурсов", - подчеркнул глава государства.


Президент заявил о том, что Казахстан и далее намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По его мнению, международная торговля продовольствием и удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным ограничениям.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поддержал призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к деполитизации глобальных поставок продовольствия, удобрений и медицинских изделий.

Наряду с этим глава государства отметил, что в текущей геополитической ситуации особую важность приобретает надежная и диверсифицированная глобальная транзитная и транспортная инфраструктура. Он сообщил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных маршрутов и активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор (Срединный коридор).

Президент считает актуальным принятие новых совместных мер, направленных на уменьшение угроз пандемий и биологических рисков. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов сотрудничать с партнерами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли.
 
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Теги:ТокаевСаммитУчастие

новости по теме

11.01.2023, 16:15 15241

Совместное заседание палат парламента состоится 13 января

Оно состоится 13 января в 10.00
Совместное заседание палат парламента состоится 13 января
Фото: parlam.kz
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба мажилиса.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.


Напомним, в текущем году пройдут досрочные выборы в мажилис.

Сегодня в ходе заседания мажилиса председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов сообщил журналистам, что роспуск палаты парламента возможен уже в этом месяце.

Все для этого подготовлено, я имею в виду нормативно-правовую базу, соответствующие изменения в законы внесены о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в мажилис парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, я пока точные сроки не знаю, возможно, в этом месяце", - цитирует Кожахметова Kazpravda.kz.


Он также напомнил, что роспуск могут инициировать сами депутаты.

Сами депутаты могут инициировать самороспуск, в таком случае через 2 месяца будут объявлены соответствующие выборы. Когда депутаты сложат с себя полномочия, законодательную миссию будет нести сенат. Когда будут объявлены выборы, подготовительная работа будет проводиться, тогда будут объявлены программы", - пояснил он.


Как сообщалось ранее, 14 января в Казахстане состоятся выборы депутатов сената.
 
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Теги:МажилисЗаседаниеПарламент
11.01.2023, 13:36 16221

"Юрты несокрушимости" в Буче установили казахстанские бизнесмены - Смадияров  

Посольство в этом процессе не участвовало
"Юрты несокрушимости" в Буче установили казахстанские бизнесмены - Смадияров
Фото: facebook.com/nagornyak.s
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с установкой "юрты несокрушимости" в украинской Буче.

Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Это частная инициатива бизнесменов. И вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора. Также есть казахская диаспора в Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, друзья, родственники, и один народ помогает другому народу. В этом нет никакой проблемы", - заявил Смадияров в кулуарах правительства.



Он подчеркнул, что юрта - это традиционное жилище кочевников.

Оно легкое. Легко переносится на новое место, экологически чистое. Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья", - заявил представитель МИД.


По его словам, посольство в этом процессе не участвовало.

Вы же знаете, что ситуация сейчас в Украине сложная, поэтому любые вопросы в информационном поле могут выходить в разных ключах. В этом (установлении юрты. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) никакой проблемы не видим, мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - резюмировал Смадияров.


Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона обратила внимание официальных представителей Казахстана на распространяемые в интернете с 6 января сообщения об установке "юрты несокрушимости" в Буче Киевской области якобы при участии МИД республики, сообщает ТАСС.

Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях", - заявила Захарова.


Юрты были установлены в Буче в пятницу, 6 января. Проект был реализован совместно с народным депутатом Украины Сергеем Нагорняком, казахстанскими бизнесменами и казахской диаспорой в Украине. Это специально оборудованные места, в которых украинцы могут бесплатно обогреться, перекусить и зарядить гаджеты в любое время суток, сообщает Forbes.kz.
 
07.01.2023, 11:32 31161

Токаев и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений

В телефонной беседе президенты подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в телефонной беседе поздравил своего коллегу - президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

Президенты отметили, что за эти годы между странами выстроены многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые укрепляются в духе стратегического партнерства", - сообщает Акорда.


Собеседники подчеркнули динамичное развитие кооперации в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также тесное сотрудничество Казахстана и Таджикистана по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон вновь подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению казахско-таджикских отношений.
 
06.01.2023, 18:43 34926

МИД Кыргызстана и Таджикистана высказались о причастности своих граждан к январской трагедии в Казахстане

Министерства иностранных дел двух стран опровергли заявления прокуратуры Казахстана
МИД Кыргызстана и Таджикистана высказались о причастности своих граждан к январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf.
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана опровергли заявления прокуратуры Казахстана о причастности своих граждан к январским событиям 2022 года.

В связи с заявлением Генерального прокурора Республики Казахстан на парламентских слушаниях 5 января об участии граждан Кыргызстана в январских беспорядках 2022 года Министерство категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане", - заявили в МИД КР.


В ведомстве обратили внимание, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не была доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах.

В свою очередь департамент информации МИД Таджикистана 6 января сообщил, что таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской стороны сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях, сообщает "Радио "Озоди".

Более того, после циркуляции в СМИ информации со ссылкой на органы прокуратуры Казахстана дипломатические и консульские представительства Таджикистана в Казахстане обратились в соответствующие структуры страны пребывания и данные факты не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

 
03.01.2023, 17:20 47061

Токаев обсудил вопросы взаимодействия в сфере ТЭК с президентом России

Президенты договорились о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран
Токаев обсудил вопросы взаимодействия в сфере ТЭК с президентом России
Фото: Акорда
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным вопросы взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждены вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс. В этой связи условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран", - сказано в сообщении пресс-службы президента России.


В ходе разговора главы двух стран также обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.

В Акорде отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, Казахстан и Россия намерены укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов. Об этом говорится в Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан принятую главами двух государств в декабре прошлого года.
 
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Теги:ТокаевПутинТЭК
01.01.2023, 18:02 57241

Тасмагамбетов стал генсеком ОДКБ

Он сменил на этом посту генерала Станислава Зася
Тасмагамбетов стал генсеком ОДКБ
Фото: primeminister.kz
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Имангали Тасмагамбетов сменил на этом посту генерала Станислава Зася из Беларуси.

Решение о его назначении было принято на саммите ОДКБ в Ереване 23 ноября 2022 года.

Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается "решением совета коллективной безопасности сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ из числа граждан государств-членов".
 
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Теги:ОДКБТасмагамбетовгенсек
27.12.2022, 17:36 73011

Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге

Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Фото: telegram/БОРТ№1
Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, сообщает "БОРТ№1".

Президенту были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.

Напомним, вчера глава Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В своем выступлении Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для стран СНГ, призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров и заявил о высокой роли русского языка.

В настоящее время рабочий визит президента в Санкт-Петербург завершен.
 
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Теги:ТокаевВизитРФСНГМузейСаммит
26.12.2022, 18:46 77731

Токаев: Сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ
Токаев: Сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение
Фото: Акорда
Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы стран СНГ прибыли на неформальный саммит, который проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, их встречал президент России Владимир Путин.

Во встрече, которая проходит по инициативе лидера России, принимают участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления президент Казахстана заявил, что уходящий год для мирового сообщества выдался сложным, СНГ принял меры по укреплению потенциала Содружества.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение.

Дополнено 26.12.2022, 19.58

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров.

«Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор Север - Юг, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, - заявил президент Казахстана.

Напомним, в ходе саммита главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
 
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Теги:ТокаевСНГСаммит

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