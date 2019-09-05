В Карагандинской области приступили к реализации задач послания президента

Караганда. 4 сентября. Kazakhstan Today - Актив Карагандинской области обсудил план реализации задач, поставленных в послании президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Глава региона Ерлан Кошанов в своём выступлении затронул все направления предстоящей деятельности. Он акцентировал внимание на оперативной связи госслужащих с населением, укреплении безопасности, озвучил планы развития экономики, сообщили в пресс-службе акима области.

В этом году мы запускаем Единый координационный центр в Караганде, который объединит все службы города. Все поступающие обращения будут анализироваться и отслеживаться их исполнение. Одним из модулей центра станет Open akimat, работающий по принципу одного окна. Это позволит нам оперативнее реагировать на запросы населения. В этой работе, надеюсь, нас поддержат депутаты маслихатов и общественные советы. Но главным приоритетом в нашей работе должны быть живые встречи с людьми, как говорят, работа в поле - выезды к трудовым коллективам, в сёла, во дворы", - сказал Ерлан Кошанов.

Также было отмечено, что цифровые технологии помогают в повышении уровня безопасности. В области работают около 5 тыс. камер наружного наблюдения, 27 систем фиксации нарушений правил дорожного движения, внедряется проект "Облачное видеонаблюдение для подъездов жилых домов". Для того, чтобы общение граждан с органами правопорядка стало более комфортным, открываются фронт-офисы в отделениях полиции.

Кроме того, глава региона сообщил о планах по привлечению инвестиций. В ближайшее время пул проектов вырастет до 2 трлн тенге. Сегодня заключены договоры на реализацию инвестпроектов на общую сумму 1,5 трлн тенге.

Ерлан Кошанов дал поручения по развитию инклюзивного образования. По его словам, будет открыто ещё два реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями, шесть кабинетов поддержки инклюзии и кабинет коррекции.

В этом году в фонд всеобуча для оказания помощи учащимся из многодетных и малообеспеченных семей из бюджета выделено 1,4 млрд тенге. В дальнейшем эта сумма будет увеличена", - отметил аким области.

На заседании также выступили бизнесмены, учёные, деятели культуры, общественники и волонтёры.

Лично мне импонирует поручение об ужесточении наказания за педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие и преступления сексуального характера. Я имею опыт работы с женщинами и детьми, подвергшимися насилию. Наш центр оказывает комплексную поддержку лицам, оказавшимся в сложной ситуации. По своим наблюдениям скажу: насильники нередко не раскаиваются в содеянном и не жалеют самых близких и родных себе людей", - сказала основатель кризисного центра "Мой дом" Светлана Гаркуша.

По информации пресс-службы, участники актива также обсудили вопросы повышения качества оказания медицинских услуг, борьбы с коррупцией, развития малого и среднего бизнеса, туризма, сельского хозяйства и волонтёрского движения в области.

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