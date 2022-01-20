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В Казахстане была предпринята гибридная атака с целью госпереворота - МИД РФ

19.01.2022, 19:53 3416
В Казахстане была предпринята гибридная атака с целью госпереворота - МИД РФ
Фото: Fcebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
МОСКВА. 19 ЯНВАРЯ - В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака с целью государственного переворота, заявил заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Сыромолотов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот. Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов. Тем не менее, о заказчиках, наверное, говорить преждевременно", - отметил Сыромолотов в своем интервью РИА Новости.

 
По его словам, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету. Мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти. Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан.
 

По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках. Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом", - сказал дипломат.

 
Именно поэтому, считает замглавы МИД РФ, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял шестого января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В ходе событий в Казахстане организация показала себя эффективным и востребованным механизмом противодействия подобного рода угрозам.
 

На данном этапе особенно важно, что властям Казахстана совместно с Коллективными миротворческими силами ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию, восстановить законность и правопорядок в эпицентре кризиса - Алматы. Люди возвращаются к мирной жизни, городские власти приступают к устранению последствий бесчинств бандитов и восстановлению городской инфраструктуры, а Коллективные миротворческие силы ОДКБ, выполнившие поставленную задачу по оказанию содействия стабилизации политической обстановки, уже выводятся из страны к местам постоянной дислокации", - заключил Сыромолотов.

 

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Nur Otan запустит публичный рейтинг своих депутатов

18.01.2022, 13:59 10476
Фото: НУР ОТАН
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек в режиме видеоконференции провел совещание со всеми региональными филиалами по общественно-партийному участию на местах в решении задач, поставленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на недавнем заседании мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале заседания участники почтили память погибших во врем январских событий. 

Бауыржан Байбек отметил, что наша страна пережила тяжелое испытание. Благодаря решительным действиям главы государства, мудрости нашего народа в критический момент мы смогли сохранить суверенитет и независимость нашей страны.

 

Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, впервые в истории независимости мы столкнулись с очень сложным и опасным периодом. Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших соотечественников. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы еще раз убедились, что главное - мир и согласие в стране, безопасность граждан. Разрушенное имущество будет восстановлено, сгоревшие здания отстроены, но раны на сердце не заживут", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По его словам, Nur Otan уже задействовал все свои ресурсы для выполнения поставленных главой государства задач в социально-экономической сфере. Депутаты фракций всех уровней встречаются с населением на местах, принимают активное участие в разъяснительной работе и восстановлении разрушенной инфраструктуры. Партийная фракция в Мажилисе приступила к законодательному обеспечению реализации поручений президента. Бауыржан Байбек особо отметил, что все это время, включая дни январской трагедии, продолжали непрерывно работать общественные приемные Nur Otan. Несколько тысяч активистов партии в составе общественных дружин "Халык сакшысы" помогали в наведении общественного порядка, оказывая помощь военным, полицейским и работникам коммунальной сферы Алматы. Кроме того, только в Алматы партийные добровольцы оказали помощь различного вида на сумму более 155 млн тенге.
 

Все возможности и усилия партии должны быть направлены на качественное исполнение поставленных президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым задач. Для этого у партии есть все необходимые инструменты. К примеру, в прошлом году мы наладили работу более 1,7 тысяч общественных советов, созданных на всех уровнях. В их составе более 12 тысяч человек, в том числе общественные активисты, члены неправительственных организаций, депутаты, предприниматели, представители СМИ и блогеры. В прошлом году они внесли множество значимых предложений, способствовавших решению острых проблем населения. Поэтому общественные советы при Nur Otan могут и должны способствовать качественному исполнению поручений нашего президента непосредственно на местах", - подчеркнул он. 

 
Как отметил первый зампред партии, уже в феврале в публичном формате будет запущена платформа для формирования общественного рейтинга депутатов от партии Nur Otan. 
 

Данный рейтинг был создан для публичного стимулирования депутатов маслихатов к более эффективному и постоянному взаимодействию с населением. События последних дней показали, насколько данная инициатива актуальна и важна. Народные избранники, прежде всего, должны работать в прямом контакте с людьми. Наши депутаты и активисты из партийного резерва, умеющие открыто работать с народом и брать персональную ответственность, должны оцениваться объективно в соответствии с запросами населения. С сентября прошлого года эта платформа в пилотном режиме применялась во всех регионах, а уже с февраля текущего года данный общественный рейтинг станет публичным", - сообщил Бауыржан Байбек.

 
Первый заместитель председателя партии отдельно остановился на роли Первого Президента в истории страны, а также ответил на критику в адрес партии в социальных сетях. 
 

Президент Касым-Жомарт Кемелевич призвал всех нас объединиться ради общей цели - оперативного решения злободневных вопросов и построения Нового Казахстана. "Жумыла котерген жук женіл", говорили еще наши предки. Партия Nur Otan всегда говорила о важности сохранения единства и внутренней стабильности страны. Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа, предлагает распустить парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия Nur Otan. С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества", - сказал он. 

 
По его словам, сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о Первом Президенте. 
 
Как показывает история, масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно. Например, существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке. Однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства. 
 

При объективной оценке прошлого каждый из нас, прежде всего, должен руководствоваться своими моральными принципами, пониманием чести и совести. В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет, наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою Независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги Елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории. Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства, низко и это не красит отдельных граждан", - сказал он.

 
Как подчеркнул Бауыржан Байбек, нашей независимости только 30 лет, и сейчас крайне важно сформировать в казахстанском обществе традиции государственности, в том числе и преемственности власти. 
 

Сейчас необходимо сохранить государственность и преумножить то, что мы имеем. Поэтому партия Nur Otan, основателем которой является Елбасы, должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества. В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду. Как вы знаете, в трагические дни января Елбасы призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны. Партия Nur Otan - это единственная общественно-политическая сила, обладающей достаточными ресурсами для полноценной и качественной реализации заявленных президентом страны реформ. Партия Nur Otan мобилизует все свои силы для выполнения поставленных нашим президентом задач - общественные организации, депутатские фракции, все 800 тысяч членов партии", - заключил он.

 
В ходе совещания с информацией о проводимой работе по исполнению поручений главы государства на местах, деятельности филиалов и общественных приемных по оказанию гуманитарной помощи выступили первые заместители председателей Алматинского городского филиала М. Отыншиев, Мангистауского областного филиала Е. Абилов, Жамбылского областного филиала Д. Бейсенкулов и председатель Молодежного крыла Jas Otan Н. Жетписбаев.
 

Ертысбаев: ОДКБ предупредила наплыв террористов

18.01.2022, 09:09 13946
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Миротворцы ОДКБ выполнили миссию в Казахстане. Если бы не они, беспорядки в стране продолжились и привлекли в республику террористов из Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщил бывший советник Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала "Россия 24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Да, безусловно (выполнили миссию). Я скажу так: если бы не ОДКБ, у нас бы эти бои продолжались еще неделю-две. Это бы привлекло новое количество террористов. "Спящих" ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроены, (они) бы хлынули сюда (в Казахстан)", - цитирует Ертысбаева РИА Новости.

 
По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял абсолютно правильное решение - обратиться за помощью к ОДКБ.
 

ОДКБ продемонстрировала на весь мир эффективность и мощь. Как только они (миротворцы) пришли, все сразу пошло на убыль. И все террористы, боевики исчезли", - добавил Ертысбаев.

 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город республики Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке. 
 
В результате трагедии пострадали 4578 человек, из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. В числе погибших 19 полицейских и военных. 
 

Генсек ОДКБ: появление миротворцев ОДКБ имело отрезвляющий эффект на радикальные элементы

17.01.2022, 10:27 18091
МОСКВА. 17 ЯНВАРЯ - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью телеканалу RT рассказал, что появление миротворцев имело отрезвляющий эффект на радикальные элементы, за время присутствия контингента в Казахстане не было зафиксировано ни одного столкновения с боевиками на объектах, взятых под охрану силами ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам генсека ОДКБ, ситуация в Казахстане стабилизирована.
 

Буквально в последние дни там произошел перелом, и сейчас можно говорить, что по всей стране ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами", - сказал Зась в интервью. 

 
При этом он отметил, что о нормализации обстановки говорить пока преждевременно. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть. Нельзя говорить, что страна полностью вернулась к нормальной жизни, она возвращается к ней, отметил он.
 
По мнению генсека, операция была достаточно эффективная. Цели, которые ставились перед миротворцами, были достигнуты. 
 

Задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности страны. И эта цель была с честью выполнена миротворцами. Но самое важное, что такие оценки дает народ Казахстана и президент этой страны", - разъяснил он.

 
В интервью он рассказал, что на протяжении дней, когда выполнялась миротворческая операция, прямых столкновений с вооруженными бандитами или террористами на тех объектах, которые были взяты под охрану миротворцами, не было. 
 

И должен сказать, что появление миротворцев имело отрезвляющий эффект", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.

 
Он также отметил, что со стороны местных жителей к миротворцам отношение было хорошее.
 

Люди с пониманием отнеслись к прибытию нашего миротворческого контингента в эту страну. Понимали, что приехали помочь им в непростой ситуации. За все эти дни ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было, конфликтов даже не было... Я общался с акимом города Алматы и Алматинской области - просто слова признательности, благодарности от местных властей, помогли им здорово в этой ситуации", - рассказал Зась.

 
Отвечая на вопрос вероятности очередного столкновения с подобной катастрофой и потери государственности, генсек выразил уверенность, что это невозможно.
 

Во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации - не только казахский народ, но и руководство страны", - пояснил он.

 
Станислав Зась также поделился своим мнением касательно недовольства США тем, что президент Токаев обратился к организации за помощью, а западные СМИ считали, что это "агрессия России против Казахстана".
 

Абсурд полный, конечно. Был один мотив во всей этой операции - помощь Казахстану. И такая помощь была оказана. Говорить об агрессии и агрессивности действий миротворцев явно не приходится. Они охраняли очень важные объекты: государственные, стратегические, объекты жизнеобеспечения. Что значит взять под охрану и гарантированно обеспечить функционирование системы водоснабжения, снабжения теплом, электроэнергией такого города, как Алматы, коммуникации взять под охрану... В такие дни оставить мегаполис без тепла, без воды, без электричества - это, конечно, подорвало бы ситуацию. Поэтому исключительно миротворческая миссия была в полном смысле. Сейчас те, кто желает добра Казахстану, должны приветствовать любые действия, которые идут на пользу этой стране. То, что было сделано за эти дни нашими миротворцами, явно пошло на пользу Казахстану. Стабилизация ситуации, обеспечение порядка, безопасность граждан. Думаю, сейчас все те инсинуации и нападки просто сникнут и пропадут… Оценки, которые звучали, были политизированы. Люди, которые трезво оценивают ситуацию, понимали изначально, что никакой агрессии здесь нет и не будет. Миротворцы сюда как зашли, так и выйдут. Надо понимать характер взаимоотношений между нашими странами. Это априори невозможно", - сказал он.

 
В завершение интервью генсек подтвердил, что ОДКБ является доминирующей силой в своей зоне, и одна из ее задач - развитие взаимоотношений с другими структурами, междунродными организациями, которые занимаются вопросами обеспечения безопаснсти.
 

У нас по-разному складываются взаимоотношения с международными организациями. Есть те, с которыми мы взаимодействуем к обоюдной пользе - с той же Шанхайской организацией сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. У нас неплохо складываются отношения с ОБСЕ. Установлены деловые контакты с Организацией Объединенных Наций, прежде всего по миротворческой деятельности и борьбе с терроризмом. С другими организациями мы взаимодействуем очень плохо либо вообще никак, это тоже реальность. Но к этому надо относиться спокойно. Хотя, по нашей оценке, это не способствует обеспечению коллективной безопасности в Евразии. Поэтому было бы на пользу всем нам, если бы мы выстраивали нормальные отношения", - резюмировал Зась.

 
Между тем, как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы из состава сил ОДКБ в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алматы в Ульяновскую область и Подмосковье.
 
Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.
 
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января, пишет РИА "Новости".
 

Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано - Генсек ОДКБ

15.01.2022, 12:17 29446
МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ - Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".

 
По словам генсека ОДКБ, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни".
 

Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - цитирует Зася РИА "Новости".

 
Напомним, в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. 
 
Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. 
 
 
В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке. 
 
На сегодняшний день режим ЧП отменен в ряде регионов
 

МИД: внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам

14.01.2022, 10:18 36281
МИД: внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди рассказал иностранным дипломатам о причинах произошедших в стране беспорядков и реакции государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении Тлеуберди представил хронологию событий начала января 2022 года в различных регионах страны, а также их основные последствия. Дипкорпус был проинформирован о причинах произошедшего и реакции государства. Он отметил, что обстановка в стране полностью стабилизировалась, миротворцы ОДКБ завершили миссию. Внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам. Все международные обязательства остаются в полном объеме", - рассказали в пресс-службе МИД РК.

 
Министр подробно остановился на задачах по обновлению общества и экономики государства, поставленных президентом перед вновь сформированным правительством во время выступления в мажилисе 11 января. 
 

В частности, правительство предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана, будет разработана новая Концепция инвестиционной политики", - говорится в сообщении ведомства.

 
В свою очередь, главы дипломатических миссий иностранных государств выразили поддержку усилиям правительства и главы государства по восстановлению страны после произошедших трагических событий.

 

Миротворцы ОДКБ возвращаются из РК в места постоянной дислокации

14.01.2022, 09:59 36966
Миротворцы ОДКБ возвращаются из РК в места постоянной дислокации
Фото: МО РФ
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, возвращаются в места постоянной дислокации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации. Экипажи самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости", - информировали в ведомстве.

 
На летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.
 
Также, по данным Минобороны РФ, десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. 
 
По данным РИА Новости, миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские - одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
 
На самолете вместе с военными из Таджикистана домой на каникулы отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана - всего 31 человек. В этом же учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.
 
Подразделения кыргызских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
 
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы - алматинскую ТЭЦ-1.
 
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из Казахстана.
 
Как сообщали в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

 

Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан

13.01.2022, 19:14 40371
Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр Азербайджана поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра РК. Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства РК. 
 

Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр Азербайджана пригласил премьер-министра РК совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. 
 
Азербайджан - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 миллион долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года. 
 
В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
 

Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте

13.01.2022, 18:24 40341
Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте
Фото: Пресс-служба СФ
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко не видит оснований переносить намеченное на конец марта в Алматы заседание совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ либо отказываться от его проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ситуация в Казахстане стабилизируется, в том числе, благодаря помощи миротворческих сил", - отметила спикер верхней палаты 13 января на встрече с парламентскими журналистами в честь Дня российской печати, сообщает senatinform.ru

 

Действия президента Казахстана были актуальные, правильные, четкие, своевременные", - подчеркнула Матвиенко.

 
Она сообщила, что Россия продолжает подготовку к заседанию Совета МПА СНГ.

Более того, хотим пригласить наших зарубежных партнеров на это торжественное мероприятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении", - резюмировала председатель СФ.  

 

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