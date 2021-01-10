В Казахстане наступил День тишины перед выборами в мажилис и маслихаты

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - В Казахстане наступил День тишины перед выборами в мажилис парламента и маслихаты, передает Kazakhstan Today.

Напомним, выборы состоятся 10 января 2021 года. Согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан", в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.

В выборах примут участие кандидаты от пяти политических партий: Nur Otan, "Адал", "Ак Жол", "Ауыл" и "Народная партия Казахстана".

Голосование начнется 10 января в 7 часов утра и закончится в 20 часов вечера местного времени.

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