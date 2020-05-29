В Казахстане планируют расширить функции МИОР

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления правительства , согласно которому Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан планируется расширить, передает Kazakhstan Today.

Согласно проекту, в постановление правительства от 26 марта 2019 года №142 "О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" вносятся следующие дополнения: "в Положении о Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: подпункт 1) пункта 16 дополнить абзацами сто седьмым и сто восьмым следующего содержания: "направление предписаний и уведомлений в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан "О связи"; определение совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности и уполномоченным органом в области связи порядка приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет ресурсам и (или) размещенной на них информации, разработанного субъектами оперативно-розыскной деятельности.".

Как говорится в обосновании к предлагаемой формулировке, она вводится "в целях приведения в соответствие с пунктом 1-2 статьи 41-1 закона Республики Казахстан "О связи", согласно которому уполномоченные органы в области связи и информации определяют совместно с субъектами оперативно-розыскной деятельности порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи, оказания услуг связи, доступа к интернет ресурсам и (или) размещенной на них информации, разработанного субъектами оперативно-розыскной деятельности".

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