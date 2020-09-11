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В Казахстане собираются упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ

10.09.2020, 11:42 9235
В Казахстане собираются упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты в первом чтении одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам особо охраняемых природных территорий", передает Kazakhstan Today.
 

Рассмотренный сегодня в первом чтении законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий. Эти изменения - требование времени. В последние месяцы в обществе активно обсуждаются вопросы защиты окружающей среды и животных. Депутаты поддержали концепцию законопроекта. Теперь головному комитету до второго чтения предстоит всесторонне обсудить имеющиеся вопросы совместно с ответственным министерством", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

 
Закон предусматривает введение механизмов возврата заповедных земель, выведенных из состава особо охраняемых территорий в земли запаса для строительства горнолыжного курорта "Кокжайлау" и отдельных участков, предоставленных для туристского комплекса СЭЗ "Бурабай". В настоящее время выделенные под определённые цели участки природных заповедников и курортных зон не используются по назначению. Парламентарии выступили с инициативой вернуть эти территории в составы Национальных парков и уникальных природных комплексов под особую охрану государства.
 
Согласно законопроекту, необходимо внести изменения в Земельный кодекс и закон "Об особо охраняемых природных территориях". Депутаты предлагают упростить процедуру возврата заповедных земель в состав особо охраняемых природных территорий без научных и технико-экономических обоснований, а по предложению правительства по согласованию с профильным ведомством и местными исполнительными органами. В законопроекте говорится о том, что возврату в состав особо охраняемых территорий подлежат земли запаса, которые в течение года не были освоены по назначению.
 

Суть закона состоит в том, что земли, переданные из особо охраняемых территорий в земли запаса и неиспользованные по целевому назначению, развитию туризма или специальных экономических зон, подлежат возврату. Через год, если не переведены земли запаса и не используются по своему целевому назначению, по решению правительства и по согласованию с уполномоченным органом возвращаются опять в земли особо охраняемых природных территорий. Например, курортная зона "Бурабай", где для СЭЗ выделялось 360 гектаров, из них 110 гектаров не использовано и сейчас они возвращаются. Также пример горнолыжный курорт "Кокжайлау", 1002 гектара не было использовано, назад возвращаются", - пояснил один из разработчиков депутат Сената Нурлан Кылышбаев.

 

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