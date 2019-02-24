В Казахстане в апреле пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по Каспию

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Баку 19-20 февраля прошло первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), по итогам которого принято коммюнике, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, в ходе заседания стороны приняли Правила процедуры рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского саммита. Также стороны проинформировали о ходе выполнения внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение данного документа будет продолжено", - отметили в МИДе.

Также сообщаемся, что делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Азербайджанской Республике за высокий уровень организации первой встречи.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в апреле 2019 года в Республике Казахстан", - уточнили в пресс-службе.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель - Х.А. Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель - Р. Назар Ахари), Республики Казахстан (руководитель - З.А. Аманжолова), Российской Федерации (руководитель - И.Б. Братчиков) и Туркменистана (руководитель - М.Г. Атаджанов).

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