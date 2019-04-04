В Кремле проходят переговоры Путина с Токаевым

Москва. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Кремле проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-службе президента РФ, передает Kazakhstan Today.

"В ходе консультаций обсуждаются ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня", - сообщает пресс-служба Кремля.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию - его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента Казахстана 20 марта 2019 года.

По информации ТАСС , в ходе переговоров с российским президентом Токаев заявил, что видит своей задачей обеспечение преемственности дружественных отношений двух стран.

Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно что касается наших взаимоотношений с РФ. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами", - сказал Токаев. Он подчеркнул, что именно такие отношения полностью соответствуют национальным интересам Казахстана и России.

Токаев отметил, что хорошо понимает, что такое союзнические отношения и вытекающее отсюда обязательства. "В связи с этим я думаю, что договор, который был подписан в Екатеринбурге о союзнических и партнерских отношениях, безусловно, закладывает очень серьезную базу нашего тесного взаимодействия буквально во всех сферах - будь то экономика, политика, международные отношения и гуманитарная сфера", - сказал президент Казахстана.

Он также выразил признательность Путину за быструю организацию его визита в Россию.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в составе команды Нурсултана Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений и выразил надежду, что визит нового президента Казахстана придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли", - сказал Путин.

Он подчеркнул союзнический характер отношений и по международному сотрудничеству, и в двустороннем плане. "Я уверен, что и ваш сегодняшний визит вместе с представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит укреплению наших многоплановых, многосторонних, союзнических отношений", - заявил российский лидер.

Также Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана.

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