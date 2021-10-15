Перестрелка в Бейруте: три человека погибли, ливанская армия стягивает бронетехнику

Фото: Reuters

БЕЙРУТ. 14 ОКТЯБРЯ - В ливанском Бейруте произошла перестрелка во время акции протеста, передает KAZAKHSTAN TODAY.





К настоящему времени известно о трех погибших и девяти пострадавших. Ливанская армия стягивает бронетехнику к месту перестрелки, сообщает РИА Новости





По данным агентства riafan.ru , инцидент произошел в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Демонстрантов обстреляли из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия.





На месте ЧП были слышны взрывы. Пострадавших при перестрелке доставили в больницу. Ливанская армия попросила общественность эвакуироваться из района и предупредила, что начнет производить ответный огонь по любому, кого увидят с оружием в руках.





Между тем в Минобороны РК сообщили, что пятый казахстанский миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане". На смену им отправился шестой состав казахстанских миротворцев.

Миротворцы работали в Ливане полгода: патрулировали местность, несли службу на блокпостах, охраняли базы, а также участвовали в мероприятиях штаба миссии.

Казахстанские военнослужащие несут службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм казахстанских военнослужащих отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных сил Ливанской республики, с которыми проводится совместное патрулирование.





Тем временем в Таджикистане увеличился трафик оружия и наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов, сообщает lenta.ru.





По словам главы ведомства, увеличение контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов с афганской территории наблюдается последние несколько месяцев. Он подчеркнул, что такая тенденция несет угрозу безопасности всех государств СНГ.





Ятимов отметил, что в особенности это касается стран с преобладающим мусульманским населением, поскольку террористы стремятся использовать ислам в качестве основы для дестабилизации ситуации в регионе.





Ранее сообщалось о стягивании Вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Таким образом "Талибан" отреагировал на поддержку таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Еще больше ситуация накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном.





В связи с нарастанием напряженности на границе в Таджикистане планируются масштабные учения ОДКБ "Боевое братство - 2021", в которых примут участие свыше 5 тыс. человек, сообщает ТАСС. Об этом доложил сегодня начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.





По словам Сидорова, будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов различной модификации и назначения.





На учениях будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021", в ходе которых будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции. Также будут проведены совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021", в ходе которых КСОР отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.





В каждом из учений, проводимых в рамках "Боевого братства", участвуют воинские контингенты всех шести государств членов ОДКБ. В них также участвуют формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств, что позволяет отработать широкий спектр вопросов в ходе учений, наметить пути дальнейшего совершенствования совместной подготовки органов управлений и формирований войск (Коллективных сил) ОДКБ.