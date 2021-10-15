Перестрелка в Бейруте: три человека погибли, ливанская армия стягивает бронетехнику

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БЕЙРУТ. 14 ОКТЯБРЯ - В ливанском Бейруте произошла перестрелка во время акции протеста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К настоящему времени известно о трех погибших и девяти пострадавших. Ливанская армия стягивает бронетехнику к месту перестрелки, сообщает РИА Новости
.
По данным агентства riafan.ru
, инцидент произошел в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Демонстрантов обстреляли из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия.
На месте ЧП были слышны взрывы. Пострадавших при перестрелке доставили в больницу. Ливанская армия попросила общественность эвакуироваться из района и предупредила, что начнет производить ответный огонь по любому, кого увидят с оружием в руках.
Между тем в Минобороны РК сообщили, что пятый казахстанский миротворческий контингент завершил участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане". На смену им отправился шестой состав казахстанских миротворцев.
Миротворцы работали в Ливане полгода: патрулировали местность, несли службу на блокпостах, охраняли базы, а также участвовали в мероприятиях штаба миссии.
Казахстанские военнослужащие несут службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм казахстанских военнослужащих отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных сил Ливанской республики, с которыми проводится совместное патрулирование.
Тем временем в Таджикистане увеличился трафик оружия и наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов, сообщает lenta.ru.
По словам главы ведомства, увеличение контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов с афганской территории наблюдается последние несколько месяцев. Он подчеркнул, что такая тенденция несет угрозу безопасности всех государств СНГ.
Ятимов отметил, что в особенности это касается стран с преобладающим мусульманским населением, поскольку террористы стремятся использовать ислам в качестве основы для дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее сообщалось
о стягивании Вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Таким образом "Талибан" отреагировал на поддержку таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Еще больше ситуация накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном.
В связи с нарастанием напряженности на границе в Таджикистане планируются масштабные учения ОДКБ "Боевое братство - 2021", в которых примут участие свыше 5 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Об этом доложил сегодня начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
По словам Сидорова, будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов различной модификации и назначения.
На учениях будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции, специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021", в ходе которых будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции. Также будут проведены совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021", в ходе которых КСОР отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.
В каждом из учений, проводимых в рамках "Боевого братства", участвуют воинские контингенты всех шести государств членов ОДКБ. В них также участвуют формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств, что позволяет отработать широкий спектр вопросов в ходе учений, наметить пути дальнейшего совершенствования совместной подготовки органов управлений и формирований войск (Коллективных сил) ОДКБ.
Токаев пригласил президента Монголии совершить официальный визит в Казахстан
13.10.2021, 18:38 28729
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТБЯРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внешних сношений Монголии Батмунх Батцэцэг, которая прибыла в Нур-Султан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие казахско-монгольских отношений.
Монголия является нашим надежным стратегическим партнером. Наши государства объединяет общая история. В целом у нас самое теплое отношение к монгольскому народу, к вашему государству. Вы неизменно проявляете понимание и поддержку наших инициатив на международной арене. Мы вместе активно работаем на международных площадках. Я считаю, что перед нами стоит задача наращивания этого сотрудничества, придания ему более практического характера. Это связано прежде всего с торгово-экономическим взаимодействием. Нам нужно очень хорошо поработать над транспортной логистикой", - заявил президент.
Глава государства призвал максимально использовать имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству вашей страны и всему монгольскому народу за теплое отношение и заботу об этнических казахах. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества в вопросах сохранения языка, культуры и традиций казахов Монголии. Это результат национальной политики вашего государства, мы это с признательностью отмечаем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Монголии выразила благодарность за прием и передала теплые пожелания президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
Имею честь передать искреннее приветствие от нашего Президента. Монголия и Казахстан являются почти прямыми соседями. Развитие отношения с Республикой Казахстан занимает очень важное место во внешней политике Монголии. Мы стремимся еще больше активизировать отношения. В следующем году мы совместно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами", - отметила Батмунх Батцэцэг.
В завершение беседы глава государства передал приглашение президенту Ухнаагийну Хурэлсуху совершить официальный визит в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это придаст очень серьезный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Монголией.
США пытаются ослабить связи России со странами Центральной Азии - Патрушев
13.10.2021, 16:47 33346
Фото: Eadaily.com
МОСКВА. 13 ОКТЯБРЯ - США пытаются ослабить связи России со странами Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня, на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает REGNUM
.
В фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией", - подчеркнул Патрушев.
В этой связи, по его мнению, востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа.
Патрушев также указал на важность отслеживания других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества.
В своем выступлении секретарь Совбеза России также предупредил коллег в СНГ о растущей угрозе кибератак со стороны террористов.
По его словам, террористы уже начали создавать собственные киберподразделения. И есть реальный риск того, что их атаки могут спровоцировать острые межгосударственные конфликты, вплоть до вооруженных столкновений, сообщает 1tv.ru.
15 тысяч предложений направили в госорганы общественные советы Nur Otan
13.10.2021, 11:40 37990
Фото: Пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Исполнение предвыборных обещаний по направлению "Ответственное гражданское общество" и итоги недавних выборов акимов сельских округов обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе партии, дорожной картой по исполнению предвыборной программы Nur Otan в этом году предусмотрено привлечение 1700 гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны. Среди них авторитетные политические деятели, эксперты, представители СМИ, НПО и других сфер в каждом регионе.
По словам вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова, во всех регионах местными исполнительными органами созданы соответствующие базы данных. Он отметил, что общественные советы, созданные в 2015 году в рамках "5 институциональных реформ" Елбасы, продемонстрировали свою эффективность как связующее звено между обществом и властью. В настоящее время по стране действуют 249 общественных советов, которые созданы при всех центральных государственных органах, акиматах областей, городов и районов.
За эти пять лет более 20 тысяч нормативных документов прошли экспертизу в общественных советах, из них каждый десятый возвращен на доработку. То есть в этих документах своевременно выявлены недостатки. Ежегодно перед общественными советами отчитываются свыше 1500 руководителей различных государственных органов. Мониторинг, проводимый общественными советами, позволил повысить качество государственных услуг, уже завершено более 1000 исследований по социально значимым темам", - сказал Болат Тлепов.
В свою очередь председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов обратил внимание на качество кадрового состава общественных советов.
Члены общественных советов - это активные, известные граждане, которые "играют в открытую". Но не все из них разбираются в таких сферах, как государственные закупки, проведение аудита. Поэтому для них следует организовать специальные семинары, особенно для граждан, входящих в состав общественных советов квазигосударственного сектора. Тогда потенциал и компетенция общественных советов увеличатся", - сказал Аблай Мырзахметов, отметив, что НПП "Атамекен" готов принять участие в этой работе.
Председатель совета, депутат мажилиса Айдос Сарым отметил, что в этом направлении при партии Nur Otan создано 14 республиканских и 1,7 тыс. региональных общественных советов. В этом году прошло 50 заседаний республиканских советов, в госорганы направлено свыше 650 рекомендаций. На региональном уровне прошло более пяти тысяч заседаний советов, на которых рассмотрено 9,3 тыс. вопросов, 15 тыс. предложений направлено в государственные органы.
В ходе заседания члены совета обсудили промежуточные результаты прямых выборов акимов поселков, сел и сельских округов. По словам вице-министра национальной экономики Алишера Абдыкадырова, в выборах приняли участие 2403 кандидата (три кандидата на одно место), 60% из них самовыдвиженцы, остальные от политических партий. Избраны 784 акима, половина из которых новые лица, ранее не занимавшие подобных должностей.
Летом избирательная кампания прошла активно. Особо следует отметить, что Nur Otan проделал более комплексную работу в сравнении с другими политическими партиями. В условиях продолжающихся выборов сельских акимов регионам необходимо не сбавлять темпы и предусмотреть соответствующие механизмы, которые позволят четко и своевременно получать всю информацию, касающуюся как самой кампании, так и кандидатов", - сказал член совета, политолог Расул Жумалы.