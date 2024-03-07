06.03.2024, 10:15 11161
В МИД подтвердили позицию Казахстана по палестино-израильскому конфликту
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Джидда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МИД Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе чрезвычайной сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества подтвердил позицию Казахстана по палестино-израильскому конфликту, сообщает пресс-служба ведомства.
Нуртлеу подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН", - проинформировали в МИД.
В ходе СМИД государства - члены ОИС призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и высказались за необходимость скорейшего разрешения палестино-израильского кризиса.
Также в своем выступлении глава МИД Казахстана выразил особую тревогу в связи с затяжной гуманитарной катастрофой в секторе Газа, выходом из которой может быть только скорейшее прекращение боевых действий.
Мероприятие продемонстрировало солидарность мусульманских стран с палестинским народом и стремление предпринять активные действия по скорейшему прекращению конфликта. По итогам СМИД ОИС была принята соответствующая резолюция", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе.
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05.03.2024, 17:44 23791
Большинство российских регионов успешно развивают связи с акиматами Казахстана - Матвиенко
Председатель СФ поблагодарила представителей Казахстана за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка
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Казань. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса РК Ерлан Кошанов в рамках поездки в Россию провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
На встрече Кошанов подчеркнул высокий уровень двустороннего сотрудничества и дружеский характер российско-казахстанских отношений. Он проинформировал собеседников о главных направлениях работы казахстанского парламента и рассказал о проводимой в стране политике по укреплению позиций русского языка. Также он подтвердил, что парламентарии республики примут участие в наблюдении на предстоящих в России президентских выборах в рамках международных миссий, сообщает Big Asia.
Валентина Матвиенко в свою очередь передала представителям Казахстана благодарность за помощь в организации голосования проживающих в стране россиян и за предпринимаемые усилия в вопросах использования русского языка как языка межнационального общения.
Наши эксперты уже на предметном уровне обсуждают строительство трех школ на русском языке на юге Казахстана - это инициатива президентов наших стран. Опыт создания подобных школ в других странах показывает эффективность такой работы", - сказала она.
Также Матвиенко назвала "хорошим рабочим механизмом" межпарламентские комиссии - между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, а также между Государственной думой и мажилисом.
Мы открыты к сотрудничеству и будем делать все для его расширения", - заявила спикер РФ.
Она обратила внимание на развитие экономических связей и рост использования нацвалют во взаиморасчетах, в том числе в межрегиональных и приграничных контактах.
76 из 89 российских регионов наладили и успешно развивают связи с акиматами Казахстана, регулярно проводятся двусторонних межрегиональные форумы", - сказала она, предложив шире использовать такие инструменты, как организация взаимных бизнес-миссий и проведение совместных мероприятий, направленных на продвижение потенциала регионов двух стран.
В рамках визита в Россию Ерлан Кошанов также провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, в ходе которой были затронуты вопросы законодательного обеспечения решений, принимаемых президентами двух стран, а также посетил Республику Татарстан, где пообщался с главой региона Рустамом Миннихановым.
Ранее премьер-министры Казахстана и России на встрече в Москве обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества.
05.03.2024, 13:42 26811
Еще тысячу тонн дизтоплива передал Казахстан Кыргызстану в качестве гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением президента РК
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 5 марта 1000 тонн дизельного топлива отгруженного из государственного материального резерва официально переданы Кыргызской Республике, сообщили в МЧС Казахстана.
Гуманитарная помощь оказана в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии Казахстанского агентства международного развития Kazaid. Вторая партия дизельного топлива в количестве 1000 тонн отгружена на станцию Балыкчи в Иссык-Кульской области", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, на ТЭЦ Бишкека в ночь на 2 февраля текущего года произошла авария. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления. 1 марта Казахстан направил в соседнюю страну 2 тысячи тонн дизеля в качестве гумпомощи.
04.03.2024, 16:37 37731
Казахстан и Россия реализуют 135 проектов на сумму более $26 млрд
Фото: primeminister.kz
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Москва. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина совершил рабочий визит в Москву, сообщает primeminister.kz.
В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным.
Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
На встрече Бектенов отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия.
По его словам сейчас субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму $26,5 млрд. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на $14 млрд в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.
Важным направлением является промышленная кооперация. Она уже стала "визитной карточкой" успешного двустороннего взаимодействия. Правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать договоренности, достигнутые лидерами наших стран", - заявил Бектенов.
Он также подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе.
В рамках поэтапной работы до конца 2027 года будет проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы", - отметил Бектенов.
Внимание также было акцентировано на расширении потенциала международного коридора Север - Юг, развитии транспортной артерии с интенсивным использованием железнодорожного участка Казахстан - Туркменистан - Иран.
Казахстанская сторона также озвучила перспективные направления активизации сотрудничества в сфере АПК с приоритетом на глубокую переработку сельхозпродукции.
Со своей стороны глава правительства России Михаил Мишустин обозначил готовность активно работать для реализации всех решений и договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.
Мы уделяем приоритетное внимание укреплению отношений с Казахстаном на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, медицине, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях. Уверен, что у России и Казахстана есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспорта и логистики. Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты в Евразии", - заявил Мишустин.
Стороны отметили важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере образования.
По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение поддерживать высокий темп совместной работы по всему спектру межгосударственных отношений.
Напомним, 22 февраля Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил Казань, а 2 марта состоялся телефонный разговор глав двух государств.
03.03.2024, 18:00 48176
Бектенов проведет переговоры с Мишустиным и Ариповым
В марте запланированы рабочие визиты казахстанского премьера в Россию и Узбекистан
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Арысь. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в марте посетит с рабочим визитом Россию и Узбекистан, сообщает пресс-служба главы правительства.
В Москве состоятся переговоры Бектенова с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.
Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.
29.02.2024, 15:01 84351
Подготовительное заседание к совещанию министров обороны стран ШОС прошло в Астане
Совещание министров обороны намечено на 25-26 апреля
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегации оборонных ведомств обсудили вопросы подготовки проведения очередного совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.
По плану сотрудничества оборонных ведомств проведение совещания министров обороны государств - членов ШОС намечено на 25-26 апреля текущего года.
С учетом председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества совещание министров обороны состоится в Астане.
Напомним, Казахстан призывал страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности.
29.02.2024, 14:28 85151
Казахстан и Россия продолжат сотрудничество в международных организациях
Стороны договорились активизировать работу по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев провел политические консультации с российским коллегой Михаилом Галузиным, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы двустороннего казахско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ)", - говорится в информации МИД.
Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях, а также отметили важность активизации работы по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей.
Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что Казахстан, Россия и Туркменистан планируют создать совместное предприятие для развития транспортного коридора Север - Юг.
29.02.2024, 10:44 86571
Сенат вернул в мажилис поправки в закон по вопросам ведения бизнеса
Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат вернул в мажилис законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", передает корреспондент агентства.
Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности и создания благоприятных условий для развития бизнеса. Он направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора, улучшение условий для ведения и развития предпринимательской деятельности.
В ходе рассмотрения закона в сенате парламента внесены поправки, предусматривающие:
- приведение отдельных норм закона в соответствие с принципами и подходами регуляторной политики;
- сохранение возможности перевода земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, связанных со строительством дорог областного и районного значения;
- установление порядка применения предельной торговой надбавки, определяемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- предусмотрение поддержки получателям государственной адресной социальной помощи при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;
- применение данных о нормируемых потерях, установленных в техническом проекте разработки месторождения, в целях расчета налога на добычу твердых полезных ископаемых;
- совершенствование механизма обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности;
- перерасчет долей компонентов единого платежа;
- исключение конкретизации административно-территориальных единиц при возмещении затрат путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электроэнергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями средних показателей количества и продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.
26.02.2024, 18:25 112446
Сагинтаев и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС
Особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности
Фото: eec.eaeunion.org
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Минск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Бакытжан Сагинтаев проинформировал Александра Лукашенко о создании в ЕАЭС нового механизма поддержки промышленной кооперации, подразумевающего субсидирование части процентной ставки по кредиту за счет бюджета комиссии. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации уполномоченных органов стран-участниц в работе по формированию пула многосторонних проектов в формате "3+", - проинформировали в пресс-службе.
Также особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности.
Кроме того, в рамках беседы также обсуждены задачи, поставленные в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", подписанной 25 декабря 2023 года главами государств союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Бакытжан Сагинтаев сообщил об обсуждении с государствами-членами плана мероприятий по реализации стратегического документа", - добавили в ЕЭК.
Напомним, в прошлом году по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?