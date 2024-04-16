15.04.2024, 21:31 4286

В МИД пояснили, зачем Казахстану генконсульство в Бресте

Брест серьезный экономический регион Беларуси, отметил Айбек Смадияров
В МИД пояснили, зачем Казахстану генконсульство в Бресте
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, зачем Казахстану генеральное консульство в Бресте.

Там и раньше было наше консульство, поэтому это не открытие новой точки, а всего лишь преобразование нашего консульства и генерального консульства. Это повышает статус нашего дипломатического ведомства там и улучшает отношения с Республикой Беларусь. Активно развиваются внешнеторговые отношения двух стран в рамках ЕАЭС, поэтому важно и развивать внешнеполитические связи", - цитирует sputnik.kz Смадиярова.


Он напомнил, что Брест находится на границе с Европой и тысячи казахстанских грузоперевозчиков проезжают через эти транспортные ворота.

Наши дипломаты совместно с местными властями решают некоторые возникающие вопросы во время пересечения границы", - добавил официальный представитель МИД.


Брест является административным центром Брестской области и Брестского района, в котором проживает более двух тысяч граждан Казахстана.

В этих областях проживают граждане Республики Казахстан. Поэтому они состоят на консульском учете, обращаются за консульскими услугами", - пояснил Айбек Смадияров.


Напомним, накануне в Бресте открыли генеральное консульство Казахстана.
 

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15.04.2024, 16:35 8986

Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

Президент заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров
Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает Акорда.

В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Токаев высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Было подчеркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президента Казахстана и премьер-министра Армении были обсуждены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.

Также в ходе однодневного рабочего визита в Армению Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом страны Ваагном Хачатуряном. Стороны обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

Напомним, в марте Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Азербайджан.
 
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Теги:ТокаевАрменияАзербайджан
15.04.2024, 12:02 12261

Токаев и Пашинян провели переговоры и подписали ряд важных документов

Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности и экономическому взаимодействию
Токаев и Пашинян провели переговоры и подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.

После переговоров стороны подписали ряд важных двусторонних документов.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.

Акорда

По мнению Токаева, сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении. Актуальной задачей он назвал придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию.

Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве", - заявил президент.


Пашинян отметил большие перспективы визита Токаева.

Во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу. В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества" - подчеркнул глава правительства Армении.


По итогам переговоров Токаев и Пашинян подписали совместное заявление.

Акорда

Также в рамках официального визита были подписаны следующие документы:

  • Соглашение о сотрудничестве в области миграции;
  • Соглашение о поездках и порядке пребывания граждан;
  • Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
  • Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
  • Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области РК и администрацией Армавирской области Армении;
  • Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
  • Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
  • Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы;
  • Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  • Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Напомним, президент Казахстана находится в Армении с официальным визитом.
 
14.04.2024, 16:04 22571

В МИД РК отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране

Казахстан призывает стороны к сдержанности
В МИД РК отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране
Фото: МИД РК
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба МИД.

Призываем стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В министерстве добавили, что Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
 
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Теги:Ближний ВостокМИДЗаявление
12.04.2024, 20:59 42981

Эмомали Рахмон заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями
Эмомали Рахмон заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану
Фото: Акорда
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.

В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

В свою очередь президент Казахстана поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
 
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Теги:ТокаевРахмонразговор
12.04.2024, 12:35 47341

Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев

На сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии
Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, сообщает Акорда.

Также глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.

В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.

Также, по его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ранее глава государства провел встречу с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

 
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Теги:ТокаевГрузияПарламент
10.04.2024, 10:38 64476

Казахстан и специальный адмрайон Китая Макао подписали соглашение о безвизовом режиме

Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур
Казахстан и специальный адмрайон Китая Макао подписали соглашение о безвизовом режиме
Фото: МИД РК
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали соглашение между правительством Казахстана и правительством специального административного района Макао Китая о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней, сообщили в МИД РК.

Отмечается, что документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами", - добавили в министерстве.


Кроме того, посол провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.

В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего Года туризма Казахстана в Китае.

Напомним, соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начало действовать с 10 ноября 2023 года.
 
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Теги:МИДбезвизКитай
02.04.2024, 17:01 118296

Секретарь Совбеза России прибыл в Астану

Секретарь Совбеза России прибыл в Астану
Фото: scrf.gov.ru
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.


Напомним, 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится XIX встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает inform.kz.

Мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства - наблюдатели ШОС - Монголия и Беларусь.
 
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Теги:СовбезРФАстанасекретарь
01.04.2024, 19:00 123391

Почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, пояснили в МИД   

Афганистан является очень важной страной в регионе, отметили в МИД
Почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, пояснили в МИД
Фото: depositphotos.com
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, передает корреспондент агентства.

Афганистан является очень важной страной в нашем регионе, вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан как ответственный член международного сообщества отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы", - заявил Смадияров.


Он отметил, что Казахстан сотрудничает с талибами с первого дня, когда к власти пришло это движение, выстраиваются торгово-экономические отношения. В Афганистане проживает около 40 миллионов человек, поэтому воспринимать эту страну только как движение - неправильно. Прежде всего это сосед по региону, с которым нужно работать в том или ином виде.


Также в ходе брифинга журналисты спросили официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, есть ли у ведомства позиция касательно подготавливаемой в Афганистане норме закона о забивании женщин камнями за измены.

Пусть введут (закон о забивании камнями. - Прим. ред.), там посмотрим. У каждой страны свои правила. Вы знаете список стран, в которых есть смертная казнь, причем через повешение - ничего, работает весь мир с ними", - добавил он.


Ранее президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций.
 

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