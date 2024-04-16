15.04.2024, 21:31 4286
В МИД пояснили, зачем Казахстану генконсульство в Бресте
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, зачем Казахстану генеральное консульство в Бресте.
Там и раньше было наше консульство, поэтому это не открытие новой точки, а всего лишь преобразование нашего консульства и генерального консульства. Это повышает статус нашего дипломатического ведомства там и улучшает отношения с Республикой Беларусь. Активно развиваются внешнеторговые отношения двух стран в рамках ЕАЭС, поэтому важно и развивать внешнеполитические связи", - цитирует sputnik.kz Смадиярова.
Он напомнил, что Брест находится на границе с Европой и тысячи казахстанских грузоперевозчиков проезжают через эти транспортные ворота.
Наши дипломаты совместно с местными властями решают некоторые возникающие вопросы во время пересечения границы", - добавил официальный представитель МИД.
Брест является административным центром Брестской области и Брестского района, в котором проживает более двух тысяч граждан Казахстана.
В этих областях проживают граждане Республики Казахстан. Поэтому они состоят на консульском учете, обращаются за консульскими услугами", - пояснил Айбек Смадияров.
Напомним, накануне в Бресте открыли генеральное консульство Казахстана.
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15.04.2024, 16:35 8986
Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров
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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Токаев высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Было подчеркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президента Казахстана и премьер-министра Армении были обсуждены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.
Также в ходе однодневного рабочего визита в Армению Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом страны Ваагном Хачатуряном. Стороны обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.
Напомним, в марте Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Азербайджан.
15.04.2024, 12:02 12261
Токаев и Пашинян провели переговоры и подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
После переговоров стороны подписали ряд важных двусторонних документов.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.
По мнению Токаева, сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении. Актуальной задачей он назвал придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию.
Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве", - заявил президент.
Пашинян отметил большие перспективы визита Токаева.
Во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу. В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества" - подчеркнул глава правительства Армении.
По итогам переговоров Токаев и Пашинян подписали совместное заявление.
Также в рамках официального визита были подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве в области миграции;
- Соглашение о поездках и порядке пребывания граждан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области РК и администрацией Армавирской области Армении;
- Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
- Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы;
- Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.
Напомним, президент Казахстана находится в Армении с официальным визитом.
14.04.2024, 16:04 22571
В МИД РК отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране
Фото: МИД РК
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба МИД.
Призываем стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В министерстве добавили, что Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
12.04.2024, 20:59 42981
Эмомали Рахмон заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.
В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.
Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.
В свою очередь президент Казахстана поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
12.04.2024, 12:35 47341
Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев
На сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, сообщает Акорда.
Также глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.
Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.
В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.
Также, по его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Ранее глава государства провел встречу с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
10.04.2024, 10:38 64476
Казахстан и специальный адмрайон Китая Макао подписали соглашение о безвизовом режиме
Фото: МИД РК
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали соглашение между правительством Казахстана и правительством специального административного района Макао Китая о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней, сообщили в МИД РК.
Отмечается, что документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.
Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами", - добавили в министерстве.
Кроме того, посол провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.
В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего Года туризма Казахстана в Китае.
Напомним, соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начало действовать с 10 ноября 2023 года.
02.04.2024, 17:01 118296
Секретарь Совбеза России прибыл в Астану
Фото: scrf.gov.ru
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Напомним, 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится XIX встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает inform.kz.
Мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства - наблюдатели ШОС - Монголия и Беларусь.
01.04.2024, 19:00 123391
Почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, пояснили в МИД
Афганистан является очень важной страной в регионе, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, передает корреспондент агентства.
Афганистан является очень важной страной в нашем регионе, вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан как ответственный член международного сообщества отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы", - заявил Смадияров.
Он отметил, что Казахстан сотрудничает с талибами с первого дня, когда к власти пришло это движение, выстраиваются торгово-экономические отношения. В Афганистане проживает около 40 миллионов человек, поэтому воспринимать эту страну только как движение - неправильно. Прежде всего это сосед по региону, с которым нужно работать в том или ином виде.
Также в ходе брифинга журналисты спросили официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, есть ли у ведомства позиция касательно подготавливаемой в Афганистане норме закона о забивании женщин камнями за измены.
Пусть введут (закон о забивании камнями. - Прим. ред.), там посмотрим. У каждой страны свои правила. Вы знаете список стран, в которых есть смертная казнь, причем через повешение - ничего, работает весь мир с ними", - добавил он.
Ранее президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций.
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