22.01.2024, 12:18 5316
В МИД прокомментировали проведение очередных переговоров по Сирии в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, почему переговоры по Сирии вновь будут проходить в Астане, передает корреспондент агентства.
Как вы помните, в прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу на территории Казахстана, в Астане. Но с одной оговоркой - если страны-гаранты обратятся к нам с такой просьбой. По прошествии некоторого времени коллективное обращение все-таки поступило. Мы рассмотрели и решили провести", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, сколько средств требуется на проведение переговоров.
Не так много по сравнению с тем, какой эффект это все-таки имеет на внешнюю политику, имидж страны и те плюсы, при которых миротворческий потенциал, дипломатический потенциал нашей страны раскрывается более полно", - добавил Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что 24-25 января в Астане пройдут переговоры по Сирии.
Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате. Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.
Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
новости по теме
19.01.2024, 21:18 34286
В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов
Токаев пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана"
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.
Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.
В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.
В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана".
19.01.2024, 20:21 35211
Мы намерены вывести апорт на мировые рынки - Токаев
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом в Италии президент Казахстана встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил глава государства.
Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна - один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов. Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.
Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - сказал президент.
Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.
19.01.2024, 11:11 39916
Астанинский процесс: переговоры по Сирии пройдут 24-25 января
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередные переговоры по Сирии в Астанинском формате пройдут 24-25 января в городе Астане, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
В соответствии с коллективным обращением стран - гарантов Астанинского формата 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса", - заявил он.
Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате.
Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.
Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
19.01.2024, 08:55 41716
Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление
Подписан ряд документов
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", - сказал Токаев.
По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около $15 млрд. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли $7,3 млрд. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.
Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.
Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.
По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.
Также были подписаны следующие документы:
- Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между правительствами Казахстана и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерствами юстиции РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерствами культуры РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством университетов и исследований Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией госуправления при президенте РК и Национальной школой госуправления Италии;
- Соглашение между казахстанским фондом "Самрук-Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
- Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской нацкомпанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
18.01.2024, 20:35 47306
Президент Казахстана провел переговоры с президентом Италии
Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе
Фото: Акорда
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.
Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", - сказал глава государства.
Он подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику.
Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.
Президенты двух стран отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов устава ООН. Собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским союзом.
18.01.2024, 18:59 48546
Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец в Риме
Фото: Акорда
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Рим. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии. Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима его встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель папы римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота почетного караула.
18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у папы римского Франциска.
18.01.2024, 17:10 49341
Меморандум о сотрудничестве подписали генсек ОДКБ и глава Антитеррористического центра СНГ
Также на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия
Фото: ОДКБ
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Москва. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова и руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств Евгения Сысоева был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Руководители подписали меморандум о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром государств - участников СНГ", - проинформировали в пресс-службе.
Также на встрече были обсуждены вопросы взаимодействия, намечены планы на будущее.
Кроме того, Имангали Тасмагамбетов вручил Евгению Сысоеву награду - почетный знак ОДКБ II степени.
Напомним, 1 января председательство в ОДКБ перешло к Казахстану.
11.01.2024, 19:40 78361
Казахстанский дипломат возглавил Исламскую организацию по продбезопасности
Должность генерального директора получил Аскар Мусинов
Фото: МИД РК
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дипломат Аскар Мусинов был избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мусинов занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Южной Африке.
Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.
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