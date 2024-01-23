В МИД прокомментировали проведение очередных переговоров по Сирии в Астане   

Фото: Акорда

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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает пресс-служба Акорды





Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.





Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.





В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.





Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.





В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана".