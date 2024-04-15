14.04.2024, 16:04 10206
В МИД РК отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране
Фото: МИД РК
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба МИД.
Призываем стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В министерстве добавили, что Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
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12.04.2024, 20:59 30616
Эмомали Рахмон заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.
В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.
Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.
В свою очередь президент Казахстана поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
12.04.2024, 12:35 34976
Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев
На сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, сообщает Акорда.
Также глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.
Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.
В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.
Также, по его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Ранее глава государства провел встречу с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
10.04.2024, 10:38 52111
Казахстан и специальный адмрайон Китая Макао подписали соглашение о безвизовом режиме
Фото: МИД РК
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали соглашение между правительством Казахстана и правительством специального административного района Макао Китая о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней, сообщили в МИД РК.
Отмечается, что документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.
Данное соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами", - добавили в министерстве.
Кроме того, посол провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.
В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего Года туризма Казахстана в Китае.
Напомним, соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начало действовать с 10 ноября 2023 года.
02.04.2024, 17:01 105931
Секретарь Совбеза России прибыл в Астану
Фото: scrf.gov.ru
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Напомним, 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится XIX встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает inform.kz.
Мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства - наблюдатели ШОС - Монголия и Беларусь.
01.04.2024, 19:00 112886
Почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, пояснили в МИД
Афганистан является очень важной страной в регионе, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, передает корреспондент агентства.
Афганистан является очень важной страной в нашем регионе, вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан как ответственный член международного сообщества отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы", - заявил Смадияров.
Он отметил, что Казахстан сотрудничает с талибами с первого дня, когда к власти пришло это движение, выстраиваются торгово-экономические отношения. В Афганистане проживает около 40 миллионов человек, поэтому воспринимать эту страну только как движение - неправильно. Прежде всего это сосед по региону, с которым нужно работать в том или ином виде.
Также в ходе брифинга журналисты спросили официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, есть ли у ведомства позиция касательно подготавливаемой в Афганистане норме закона о забивании женщин камнями за измены.
Пусть введут (закон о забивании камнями. - Прим. ред.), там посмотрим. У каждой страны свои правила. Вы знаете список стран, в которых есть смертная казнь, причем через повешение - ничего, работает весь мир с ними", - добавил он.
Ранее президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций.
28.03.2024, 17:01 151576
Казахстан придает исключительное значение астанинскому саммиту ШОС - Токаев
Фото: Акорда
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств - членов организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно", - заявил президент.
Со своей стороны Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала организации.
Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое Вы, Ваше превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным", - отметил он.
Как подчеркнул глава государства, Казахстан рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.
Лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств - членов организации.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай.
28.03.2024, 15:04 154291
Си Цзиньпин посетит Казахстан в начале июля Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В начале июля нынешнего года председатель КНР посетит Казахстан. Об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Акорда.
Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад господина Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.
В целом отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", - отметил президент.
Чжао Лэцзи в свою очередь отметил динамичное развитие двусторонних связей.
В прошлом году председатель Си Цзиньпин и вы провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", - заявил Чжао Лэцзи.
В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма и др.
Дополнено 28.03.2024, 16.10
Также на полях Боаоского азиатского форума Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.
Президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.
Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям организации. Как вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.
В свою очередь Матиас Корман подтвердил приверженность организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан.
Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", - отметил руководитель ОЭСР.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".
28.03.2024, 14:39 148336
Борьба за ресурсы и информбезопасность: Тасмагамбетов назвал новые возможные угрозы странам ОДКБ
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Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интервью журналу "Национальная оборона" генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о новых угрозах странам организации.
Генсек ОДКБ отметил, что спектр угроз стремительно расширяется.
Если сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория - это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс, как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона", - сказал Тасмагамбетов.
Также, по его словам, специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в данной сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознанием со стороны внешних факторов в собственных геополитических интересах.
При этом он подчеркнул, что организация уже давно работает над поиском решений соответствующих проблем. Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия.
Здесь несколько треков - политико-дипломатический, включающий работу такой важной структуры, как парламентская ассамблея ОДКБ, информационно-аналитический, посредническая деятельность и т.д. Другими словами, организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации упомянутых угроз. Более того, есть все основания полагать, что этот потенциал будет укрепляться, а привлекательность самой организации в Евразии возрастать", - убежден генсек.
Тасмагамбетов также дал оценку перспективе принятой целевой межгосударственной программы.
Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ (...) Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающих масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы", - отметил генеральный секретарь.
На фоне спекуляций в информационном поле на тему дальнейшего участия Армении в ОДКБ Тасмагамбетова также спросили о дальнейшем взаимодействии этой страны и организации.
Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ (...) Силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - высказался спикер.
В своем интервью генсек ОДКБ отметил возможность расширения организации.
Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичная по характеру процедура принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов.
Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать, заключил генсек ОДКБ.
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