В МИД России прокомментировали отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

МОСКВА. 23 ИЮНЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на украинский конфликт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Lenta.ru.
Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много... Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров", - прокомментировала Захарова.
По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций.