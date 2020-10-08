В Минэкологии презентовали законопроект "О растительном мире"

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК под председательством вице-министра Ерлана Нысанбаева в режиме zoom-конференции прошло публичное обсуждение законопроектов "О растительном мире" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного мира", передает Kazakhstan Today.

В обсуждении участвовали представители депутатского корпуса, заинтересованных государственных органов, бизнес-сообщества, гражданского сектора и СМИ, сообщает пресс-служба министерства.

По ее информации, в настоящее время действующим Лесным кодексом и законом "Об особо охраняемых природных территориях" урегулированы вопросы охраны, воспроизводства и пользования объектами растительного мира только на землях государственного лесного фонда, в том числе особо охраняемых природных территориях, на общей площади 30 млн гектаров, что составляет всего лишь 11% от территории республики. Вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий вопросы по обращению с объектами растительного мира законодательством не урегулированы.

Необходимо отметить, что цельного, многопланового законодательного акта, определяющего механизмы защиты государственных прав и интересов в отношении этого важного природного объекта, не имеется. Отсутствуют регламентирующие требования к охране, воспроизводству и рациональному использованию растительного мира во всем его многообразии. В связи с этим существует необходимость принятия специального закона РК "О растительном мире", в соответствии с положениями международных конвенций, стороной которых является Казахстан", - сказал Нысанбаев.

По его словам, такие законы о растительном мире имеются в Австралии, Канаде, Южной Корее и странах Европейского союза. Они направлены на обеспечение сохранения и рационального использования объектов растительного мира.

В РК для разработки законопроектов создана рабочая группа, в которую вошли представители общественных природоохранных организаций и научных учреждений. По законопроектам получены заключения правовой, экономической и экологической экспертиз и согласования заинтересованных государственных органов.

Основными целями принятия законопроекта являются: обеспечение регулирования отношений в области охраны и использования объектов растительного мира во всем их многообразии, а также охраны среды произрастания дикорастущих видов растений на всей территории республики; создание условий для эффективного управления вопросами сохранения, воспроизводства, рационального и сбалансированного использования природных растительных ресурсов и генетического фонда растительного мира, удовлетворения потребностей населения в этих природных ресурсах; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира", - проинформировали в министерстве.

Сейчас законопроекты проходят стадию активного обсуждения с общественностью и бизнес-сообществом. С проектами законов можно ознакомиться на официальном сайте МЭГПР.

Принятие законопроекта "О растительном мире" позволит устранить пробелы и противоречия в действующем законодательстве, а также обеспечит введение правовых механизмов по вопросам охраны, воспроизводства и использования ресурсов растительного мира во всем их многообразии, привлечение инвестиций и развитие малого бизнеса в сфере использования (сбора, переработки) растительных ресурсов, а также позволит повысить уровень экологического воспитания и образования населения", - сказал вице-министр.

Проекты законов планируется внести на рассмотрение мажилиса парламента в декабре текущего года.

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