В Москве прошла встреча генсеков трех международных организаций

Самарканд. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 18-й встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе встречи Тлеуберди также заявил о готовности Казахстана наращивать поставки в Европу редкоземельных металлов, а также предложил взаимодействовать в сфере первичной обработки сырья в Казахстане с целью экспорта готовых продукций, необходимых для высокотехнологических отраслей экономики.

Делегации обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

Мухтар Тлеуберди, отметив основные итоги исторической недавней первой встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в Астане, подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он также обратил внимание участников на важность усиления координации действий сторон с соблюдением взаимных интересов в условиях стремительно меняющейся ситуации в мире и в регионе.

Казахстан готов к наращиванию всестороннего сотрудничества и улучшению взаимосвязанности с европейскими партнерами", - сказал он.

В этой связи он выступил с предложением к европейской стороне об инициировании новых межрегиональных программ взаимодействия, в том числе в сферах науки, технологий и инноваций.

В положительном ключе был отмечен рост товарооборота Казахстана со странами Центральной Азии и Европейского союза с начала 2022 года.

Вместе с тем второй экономический форум ЦА - ЕС планируется в мае 2023 года в Астане.