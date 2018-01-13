Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 21
  • :
  • 31
Все области
-6º Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Москве прошла встреча министра иностранных дел России с послом Казахстана13.01.2018
  • Фото с сайта kursiv.kz
Политика  09:12

Москва. 13 января. Kazakhstan Today - 12 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazakhstan Today.

По информации МИД РФ, состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе текущего года.

"Беседа прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере", - отмечается в сообщении ведомства.
Просмотров: 6413
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
13.01.2018   09:12
Фото с сайта kursiv.kz
В Москве прошла встреча министра иностранных дел России с послом Казахстана
12.01.2018   11:26
Экономическая дипломатия Казахстана будет основана на акцентах послания президента - МИД
11.01.2018   16:03
Внедрение новых технологий будет способствовать успешной реализации модернизации нации
10.01.2018   16:38
Послы ряда стран вручили президенту Казахстана верительные грамоты
10.01.2018   16:15
Президент подписал закон о Фонде компенсации потерпевшим
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today