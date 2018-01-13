В Москве прошла встреча министра иностранных дел России с послом Казахстана

Москва. 13 января. Kazakhstan Today - 12 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazakhstan Today.
По информации МИД РФ, состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе текущего года.
"Беседа прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере", - отмечается в сообщении ведомства.
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