В Москве состоялась встреча Тасмагамбетова и Лаврова

Москва. 26 января. Kazakhstan Today - В Москве в рамках традиционного приема послов государств-участников СНГ состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazakhstan Today.
"Были подведены итоги проделанной работы в период российского председательства в Содружестве в 2017 году, определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия с акцентом на укрепление внешнеполитической координации", - сообщили в Посольстве Казахстана в России.
Стороны обменялись мнениями о развитии интеграционных процессов на пространстве СНГ, включая перспективы сопряжения Содружества с другими региональными организациями, обсудили актуальные международные проблемы.
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