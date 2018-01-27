В Москве состоялась встреча Тасмагамбетова и Лаврова

Москва. 26 января. Kazakhstan Today - В Москве в рамках традиционного приема послов государств-участников СНГ состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazakhstan Today.

"Были подведены итоги проделанной работы в период российского председательства в Содружестве в 2017 году, определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия с акцентом на укрепление внешнеполитической координации", - сообщили в Посольстве Казахстана в России.

Стороны обменялись мнениями о развитии интеграционных процессов на пространстве СНГ, включая перспективы сопряжения Содружества с другими региональными организациями, обсудили актуальные международные проблемы.

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