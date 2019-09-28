В Нацбанке прокомментировали заявление руководства ЕАБР о единой валюте ЕАЭС

Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Нацбанке Казахстана прокомментировали заявление руководства ЕАБР о вероятности введения единой валюты ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со статьями 62-64, 70 и 103 Договора о Евразийском экономическом союзе предусмотрено проведение согласованной валютной политики для обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и создание условий для функционирования общего финансового рынка. Вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС", - напомнили в пресс-службе Нацбанка.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматривается. Также не предусмотрено и не рассматривается создание единого центрального банка с передачей ему функций наднационального регулирования для проведения единой денежно-кредитной политики".

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕАБР не является рабочим органом ЕАЭС и его деятельность не предусмотрена договором. Евразийский банк развития учрежден на основании межгосударственного соглашения за пределами Договора о ЕАЭС", - уточнили также в пресс-службе.

В Нацбанке отметили, что деятельность ЕАБР направлена на финансирование инвестиционных проектов государств-членов для развития инфраструктуры (транспорт и электроэнергетика), а также поддержку проектов в области промышленного производства. Объем инвестиционного портфеля ЕАБР составляет $3,545 млрд, из них на долю Республики Казахстан приходится 39,7% от общего объема.

Высказывания руководства ЕАБР не соответствуют действительности и противоречат договоренностям, принятым в рамках Евразийского экономического союза", - заключили в Нацбанке.

Отметим, что вопрос о введении единой валюты был затронут в интервью председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова "Российской газете": Какой следующий шаг для перехода на единую валюту? И все же, рубль или алтын?

Можно фантазировать и дальше с названиями. Но стоит ли? Я считаю, что рубль. Потому что он достаточно широко используется на экономическом пространстве пяти стран", - сказал руководитель ЕАБР.

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