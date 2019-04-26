В Нур-Султан прибывают участники очередной международной встречи высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Нур-Султан продолжает встречать делегации участников очередного 12-го раунда межсирийских переговоров в рамках Астанинского процесса - 25 апреля пройдут двусторонние и трехсторонние консультации, передает Kazakhstan Today.

"Пленарное заседание с принятием итогового документа запланировано на 26 апреля", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Одной из первых прибыла делегация России во главе со специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Делегацию Ирана возглавил старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

В столицу Казахстана также прибыли делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, Иордании в качестве наблюдателя, представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

Сегодня ожидается прибытие Спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена, который впервые примет участие в межсирийских переговорах в Астанинском формате.

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