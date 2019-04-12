В Нур-Султане обсуждают важность высказанной 25 лет назад Назарбаевым инициативы Евразийской интеграции

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию евразийской инициативы Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие приурочено к юбилею выступления Нурсултана Назарбаева с идеей "практического евразийства" в МГУ имени М.В. Ломоносова и к пятилетней годовщине создания Евразийского экономического союза.

Как подчеркнул ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, 2019 год по праву можно назвать юбилейным годом Евразийской интеграции.

"Высказанная Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым идея о создании Евразийского союза означала провозглашение новых принципов отношений между странами, основанных на уважении, суверенитете, независимости каждого государства. Это было тогда важно, в условиях, когда страны постсоветского пространства только начали формировать свою государственность и остро осознавали значимость независимости. Глубоко закономерно, что идея Евразийского Союза прозвучала из уст казахстанского лидера, ведь Казахстан расположен в самом центре Евразии - крупнейшем континенте земли. Можно сказать, что это одна из самых Евразийских стран", - сказал Садовничий.

В конференции принимают участие порядка 300 человек, в том числе представители руководства Евразийской экономической комиссии, парламентов, администраций президентов, внешнеполитических ведомств России и Казахстана, главы иностранных дипломатических миссий в казахстанской столице, ведущие эксперты, общественные деятели, журналисты государств Евразийского экономического союза, пишет BNews.kz

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