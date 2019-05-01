В Нур-Султане открыли посольство Хорватии

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра - министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич посетила столицу Казахстана с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.

В рамках визита главы МИД Казахстана и Хорватии приняли участие в церемонии открытия посольства Республики Хорватия в Нур-Султане, которое стало 70-м представительством иностранного государства в Казахстане, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В своей речи глава казахстанского внешнеполитического ведомства Бейбут Атамкулов отметил, что открытие посольства Хорватии с участием заместителя премьер-министра - министра иностранных и европейских дел Хорватии - это серьезное, весомое свидетельство уважения Хорватии к Казахстану, знак особых отношений и дружбы с нашей страной.

Также, по информации пресс-службы, Атамкулов провел переговоры с хорватской коллегой, обсудив перспективные направления двустороннего сотрудничества и международные вопросы. Достигнута договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества. Перспективными направлениями названы нефтегазовая промышленность, строительство, инновации, пищевая отрасль, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм.

По данным МИД Казахстана, с 2016 года двусторонняя торговля с Хорватией выросла в 8 раз, составив по итогам 2018 года $350 млн. В Казахстане работают свыше 20 хорватских компаний в сферах строительства, информационных технологий, пищевой промышленности и торговли. В числе крупных проектов - строительство ЖК "Загреб" в Нур-Султане, внедрение Министерством здравоохранения РК совместно с хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla Интеграционной платформы здравоохранения и электронных паспортов здоровья, совместное производство протезно-ортопедической продукции ТОО "Султан" и хорватской компании "Инструментария".

Главы внешнеполитических ведомств выразили заинтересованность в подписании межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также ряда межведомственных соглашений в сферах сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и других отраслях.

Помимо этого, по итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и образования Республики Хорватия о сотрудничестве в области образования и науки.

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