В Nur Otan обсудили вопросы развития государственного языка

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Члены Республиканского общественного совета "Мирас" при партии Nur Otan заслушали отчет министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой об исполнении Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы, передает Kazakhstan Today.

В заседании приняли участие руководство правящей партии, ответственных госорганов, а также представители творческой и научной интеллигенции страны, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Обращаясь к участникам встречи, первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек отметил, что в соответствие с политической доктриной объединения развитие государственного языка, культуры и традиций при сохранении самобытности всех национальностей является стратегическим приоритетом партии.

"С момента обретения независимости нашим Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым были созданы все условия для сохранения и развития государственного языка. Если раньше в Алматы была только одна казахская школа, то сегодня 70% школ страны обучают детей на казахском языке, а доля детских садов достигла 73,6%. Почти 65% всех студентов обучаются на государственном языке. По инициативе Елбасы лучшие в мире учебники и книги переводятся на казахский язык, реализуется переход государственного алфавита на латинскую графику. Восстановлено множество историко-культурных и архитектурных памятников. Под эгидой ЮНЕСКО прошло празднование 550-летия Казахского ханства и 1000-летия Алматы. Буквально год назад указом Первого Президента страны наш священный город Туркестан, являющийся духовной столицей всего тюркского мира, получил новый статус", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В ходе заседания члены совета "Мирас" озвучили ряд замечаний и предложений по развитию государственной программы развития языков. В частности, председатель турецкого этнокультурного центра "Ахыска" Аскер Пириев обратил внимание на нехватку современного контента на казахском языке, в том числе в интернет-пространстве. В качестве предложения он озвучил идею бесплатного размещения в Интернете книг, аудио- и видеопродукции, выпускаемой за счет государства.

С ним согласилась общественный деятель Оразгуль Асангазы, добавив, что также необходимо усилить мониторинг качества визуального контента и уличной рекламы. В свою очередь, казахстанский ученый-историк и председатель правления АО "Егемен Казакстан" Дархан Кыдырали предложил проводить олимпиады на знание казахского языка среди различных этносов Казахстана, победители которых смогут поступать в вузы на льготных условиях.

По словам Актоты Раимкуловой, все предложения членов совета "Мирас" будут тщательно проанализированы и учтены. Министр добавила, что при поддержке партии Nur Otan работа по развитию государственного языка будет усилена. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

"Как сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана, государственный язык должен стать языком межнационального общения. Для этого необходимо формировать потребность в его использовании, создавать условия для его изучения. При этом важен системный анализ, нужно учитывать международный опыт и в целом повышать ответственность руководителей всех уровней в вопросах применения государственного языка", - подытожил Бауыржан Байбек.

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