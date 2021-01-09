В общественную приемную лисаковского предвыборного штаба Nur Otan поступило 184 обращения граждан

Лисаковск. 8 января. Kazakhstan Today - Завершается план предвыборной агитационной работы лисаковского предвыборного штаба Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

План предвыборной агитационной работы Лисаковского городского предвыборного штаба завершается! В период предвыборной агитации, используя все инструменты агитационной работы, штабом проведен ряд акций, направленных на решение наиболее актуальных проблем конкретных социальных групп. Одна из постоянно действующих акций - работа общественной приемной предвыборного штаба партии. В общественной приемной было организовано 64 приема, поступило 184 обращения граждан", - сообщили в штабе.

Роль общественной приемной партии, работа персональных приемных депутатов в электоральный период сложно переоценить. Это не только окно адресной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, аналитическая работа с массивом обращений всегда давала и дает нам информацию о ходе реализации государственных программ, исполнения предвыборной платформы.

Предстоящие выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней, которые состоятся 10 января 2021 года - это возможность отдать свой голос за мир, стабильность, благополучие и успешное будущее!

Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области

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