В ООН отметили высокий уровень подготовки казахстанских миротворцев

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В ООН отметили высокий уровень подготовки казахстанского миротворческого подразделения "Казбат", сообщила пресс-служба МИД РК.

По данным ведомства, 13 февраля 2017 года заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов выступил на открытых дебатах Совбеза ООН на тему "Угрозы международному миру и безопасности путем осуществления террористических актов: защита критически важной инфраструктуры" и принял участие в голосовании по резолюции СБ ООН, направленной на предотвращение террористических нападений на важные объекты инфраструктуры, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Абдымомунов информировал участников мероприятия о предпринимаемых Казахстаном мерах по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры страны. Особое внимание было уделено вопросам защиты стратегических объектов и кибербезопасности.

В тот же день заместитель секретаря СБ РК провел ряд встреч с высокими должностными лицами ООН. В ходе беседы с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчеем было обсуждено продвижение вопросов региональной безопасности в Центральной Азии, а также укрепления мирного процесса в Афганистане в контексте непостоянного членства Казахстана в Совбезе ООН.

На встрече с руководителем Целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий ханом Джехангиром были рассмотрены перспективы более активного вовлечения соответствующих структур ООН в обеспечение региональной безопасности в Центральной Азии, а также вопросы реализации конкретных проектов при содействии Целевой группы и Целевого фонда исполнительного директората Контртеррористического комитета.

В беседе с заместителем исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета СБ ООН Вэйсюнь Ченем были затронуты вопросы выполнения Казахстаном соответствующих резолюций Совета безопасности ООН в сфере противодействия терроризму.

По информации МИДа, 14 февраля 2017 года Абдымомунов встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсусом. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области миротворчества и возможного направления казахстанских военных наблюдателей в одну из миротворческих миссий.

"Со стороны ООН был отмечен высокий уровень подготовки казахстанского миротворческого подразделения "Казбат" по результатам проведенной в ноябре прошлого года оценки экспертами ООН, а также вклад казахстанских офицеров в текущие операции ООН. Как известно, на данный момент одиннадцать казахстанских военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары и Кот-д'Ивуара и еще четверо продолжают с честью выполнять миссию", - отметили в ведомстве.

Абдымомунов также встретился с экспертами Секретариата ООН и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, оказывающими содействие работе комитетов Совета безопасности ООН по санкциям в отношении террористических организаций, а также Сомали и Эритреи, в которых в настоящее время председательствует Казахстан. В ходе состоявшихся встреч были обсуждены актуальные вопросы повестки дня и мандаты упомянутых вспомогательных органов СБ ООН.

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