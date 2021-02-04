В РК стартовали Дни Министерства информации и общественного развития

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в регионах Казахстана стартовали Дни Министерства информации и общественного развития. Мероприятия проходят в формате стратегических сессий в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Открыл День Министерства в Акмолинской области вице-министр информации и общественного развития Марат Азильханов, проведя совещание в формате видео-конференц-связи с заместителем акима Акмолинской области Айной Мусралимовой, сообщили в пресс-службе МИОР.

В соответствии с программой дня запланированы 14 встреч и семинаров в сферах гражданского общества, религии, межэтнического согласия, молодежи, семьи и СМИ.

Основной задачей данного мероприятия является обсуждение и разъяснение актуальных вопросов и задач, курируемых министерством, выстраивание конструктивного диалога представителей госорганов и общественности региона, а также предоставление ответов на интересующие вопросы", - сообщил Марат Азильханов.

Он отметил, что для выстраивания конструктивного диалога все участники по итогам сессии могут направить свои предложения по совершенствованию проводимых мер по направлениям, курируемым министерством.

Вместе с тем Айна Мурсалимова отметила, что подобные встречи, несмотря на онлайн-формат, уже ставший привычным в сегодняшних условиях, дают уникальную возможность для обмена мнениями и решения проблемных вопросов.

В свете принятия ряда новых законов и внесения изменений в действующее законодательство, считаю своевременным обсуждение вопросов организации и проведения мирных собраний, с которыми мы столкнулись на практике, религии, молодежной и семейной политики, в частности семейно-бытового насилия, вопросов межэтнических взаимоотношений, государственной политики в области СМИ и многое другое", - подчеркнула Мурсалимова.

По данным МИОР, участие в мероприятиях примет порядка 500 человек из числа госслужащих, представителей районных организаций, НПО, общественности, СМИ Акмолинской области подведомственных организаций министерства.

Стратегические сессии направлены на дальнейшее развитие взаимодействия государства и общества, общественного мониторинга и контроля принимаемых государством решений, которые были озвучены в послании главы государства. Из-за эпидемиологической ситуации и для недопущения распространения коронавируса все мероприятия проводятся в режиме онлайн.

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