25.12.2024, 16:40 17506
В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Акорда.
В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
В ходе встречи президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году, сообщает РИА Новости.
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25.12.2024, 15:35 18641
Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета
Госкомиссия принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", - говорится в телеграмме.
Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
К настоящему времени известно, что на борту находились 69 человек, из которых 5 - члены экипажа. 29 выживших были госпитализированы.
24.12.2024, 14:42 33161
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили перспективы стратегического партнерства двух стран
Токаев поздравил Алиева с днем рождения
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.
Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.
24.12.2024, 13:19 34351
Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января
Фото: Акорда
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает ТАСС.
Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Статус партнеров им присвоят с 1 января.
Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - рассказал Ушаков.
Напомним, учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Ушаков также уточнил, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения. Представителей этих стран будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.
Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани страны объединения создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
21.12.2024, 13:32 89066
33 года назад была подписана Алма-Атинская декларация
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 33 года назад в Алма-Ате главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали декларацию об образовании на равноправных началах Содружества Независимых Государств.
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР, излагались цели и принципы СНГ, закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации "будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием", - сообщает РИА Новости.
Также подтверждалась приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.
В документе отмечалось, что Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств - членов бывшего СССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.
Напомним, 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение.
19.12.2024, 13:26 120931
МИД: Казахстан анализирует ситуацию в Сирии
Казахстан внимательно следит в первую очередь за решениями ООН
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в стенах сената заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев прокомментировал эскалацию военных действий в Сирии, передает корреспондент агентства.
Мы внимательно следим за теми решениями, которые принимает в первую очередь ООН, потому что решение о выводе "Талибана" из списка террористических организаций было связано именно с тем, что в соответствии с документами ООН "Талибан" не является террористической организацией. Поэтому наше решение будет основано, в первую очередь, на нашем собственном анализе и, безусловно, на тех решениях, которые будут приниматься в рамках ООН. Поэтому сегодня что-либо говорить о признании или непризнании еще рано. Мы находимся на стадии изучения и анализа ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил вице-министр иностранных дел Казахстана.
Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
На это неделе Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии.
18.12.2024, 16:00 138006
Токаев поздравил эмира Катара с Национальным праздником
Между Казахстаном и Катаром значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надежных партнеров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана и эмир Катара обсудили реализацию соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
18.12.2024, 14:38 139806
Президенты Казахстана и Гвинея-Бисау приняли совместное заявление Дополнено
Правительства двух стран приняли соглашение о частичном безвизе
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в расширенном формате, в ходе которого приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;
2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;
3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что в прошлом году исполнилось 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау. По его словам, этот исторический рубеж закладывает серьезную основу для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства.
За эти годы нам удалось выстроить отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и крепкой дружбе. Мы уверены, что существует значительный потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, особенно в экономике и торговле. Я рассматриваю ваш визит как важный шаг в укреплении связей между нашими государствами", - добавил президент.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, горно-металлургический комплекс, финансы, цифровизация и телекоммуникационные технологии.
Дополнено 18.12.2024, 15.15
Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало провели брифинг для представителей СМИ.
По итогам переговоров президенты выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Как подчеркнул Токаев, официальный визит Умару Сисоку Эмбало в Казахстан наглядно продемонстрировал, что, несмотря на географическую отдаленность, наши страны объединяют общие цели и устремления.
В результате двусторонних переговоров мы достигли важных договоренностей. Данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Так, наши страны заинтересованы в максимальном использовании потенциала транспортно-логистической отрасли. Мы договорились изучить пути сопряжения порта Бисау и Транскаспийского транспортного коридора в Западной Африке. Это особенно важно сейчас, когда геополитическая ситуация в мире и вопросы продовольственной безопасности становятся все более серьезными", - заявил глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, одной из главных тем переговоров стало партнерство в области сельского хозяйства. Стороны обратили внимание на то, что Казахстан имеет большие возможности для экспорта зерновых культур в Гвинею-Бисау.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе нашей страны. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности и разработке природных ресурсов. В частности, существуют широкие возможности для совместной работы в области разведки и разработки месторождений железа, фосфатов, бокситов и других редкоземельных минералов", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев пригласил делегацию Гвинеи-Бисау принять участие в Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году.
Это позволит в полной мере ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Казахстана. Большое значение в сближении наших народов имеют культурно-гуманитарные связи. Я пригласил молодых людей из Гвинеи-Бисау обучаться в высших учебных заведениях Казахстана. Эти меры, несомненно, будут способствовать активизации всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил президент.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной ситуации. Президент Казахстана заявил, что позиции двух стран по многим актуальным вопросам совпадают.
Нас объединяет общий подход к поддержанию глобального мира и региональной стабильности. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках Организации Объединенных Наций и Африканского союза. В целом имеется широкий спектр возможностей для укрепления всесторонних отношений. Сегодняшние важные договоренности - наглядное тому подтверждение. Убежден, что визит г-на Умару Сисоку Эмбало придаст новый импульс сотрудничеству между Казахстаном и Гвинеей-Бисау", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Умару Сисоку Эмбало остановился на возможностях укрепления сотрудничества в ряде отраслей.
Казахстан и Гвинея-Бисау располагают необходимыми механизмами для активизации взаимодействия в таких сферах, как разведка природных ресурсов, образование и экспорт углеводородов. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении контактов в рамках различных международных платформ и продвижении наших многогранных связей", - сказал президент Гвинеи-Бисау.
Ранее главы двух стран обсудили сотрудничество в ключевых областях.
18.12.2024, 12:45 131726
Сотрудничество в ключевых областях обсудили президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау
Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на Африканском континенте
Фото: Акорда
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало провели переговоры, сообщает Акорда.
По словам Токаева, Гвинея-Бисау является важным партнером Казахстана на Африканском континенте.
Мы весьма заинтересованы в укреплении двусторонних отношений. Считаю, что у нас очень хорошие перспективы, учитывая, что правительства обеих стран будут прилагать все усилия, чтобы найти дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас схожие взгляды на актуальные международные вопросы, и мы готовы расширять наши контакты с вашими представителями в ключевых международных структурах, прежде всего в ООН, а также в Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул президент.
Он указал на имеющийся потенциал для развития связей между странами по таким направлениям, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, цифровизация, транспорт и логистика.
В свою очередь Умару Сисоку Эмбало выразил Токаеву благодарность за оказанное на казахской земле гостеприимство.
Для нас имеет большое значение тесное взаимодействие с вашей страной. Я приезжал сюда, будучи премьер-министром. Ранее в вашей стране обучались студенты из Гвинеи-Бисау, среди них было много технических специалистов. Мы хотим продолжить сотрудничество по этому направлению, потому что уверены в том, что можем многому научиться у Казахстана", - сказал Умару Сисоку Эмбало.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?