Пекин. 24 мая. Kazakhstan Today - В США расползается "политический вирус" с целью нападок и голословных обвинений в адрес Китая, заявил министр иностранных дел КНР, член Госсовета Китая Ван И в ходе пресс-конференции в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине, передает Kazakhstan Today.

Наряду с коронавирусом в США расползается и "политический вирус", который проявляется в виде всяческих нападок и голословных обвинений в адрес Китая", - заявил в воскресенье член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва

Член Госсовета предупредил, что "некие политические силы в США пытаются взять китайско-американские отношения в заложники и необходимо приложить усилия, чтобы остановить эту опасную практику".

История должна быть написана фактами и правдой, а не должна вводить в заблуждение и загрязняться ложью", - подчеркнул министр иностранных дел КНР Ван И, отвечая на вопрос, связанный с источником коронавируса.

Ван И, отвечая на вопросы СМИ, отметил, что "многочисленные необоснованные иски против Китая не имеют под собой никакой основы с точки зрения фактов, права или международного прецедента".

После вспышки эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 Китай и Россия справедливо высказываются в поддержку друг друга на фоне голословных нападок и клеветы, сплотились в неприступную крепость против "политического вируса", - заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

По мнению Ван И, "попытка отказаться от глобализации и вернуться к протекционизму ведет в никуда". При этом, отвечая на вопрос журналистов, связанный с законодательством по защите государственной безопасности в САР Сянган, член Госсовета и министр иностранных дел КНР заявил, что "дела Сянгана относятся к внутренним делам Китая, никакая попытка вмешательства извне недопустима".

Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 является общим врагом Китая и США, взаимная поддержка и помощь - общее желание народов двух стран", - заверил министр.

В Пекине началась пресс-конференция с участием члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Вана И в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Во время пресс-конференции Ван И ответил на вопросы отечественных и иностранных журналистов, касающиеся внешней политики и внешних отношений Китая, сообщает Синьхуа.

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