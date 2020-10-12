В Таджикистане начались выборы президента

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - В Таджикистане открылись избирательные участки, передает Kazakhstan Today.

С целью наблюдения за выборами президента Республики Таджикистан намечается участие 159 международных наблюдателей, основная часть которых уже приступили к выполнению своей миссии.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёр Тавар принял замглавы Миссии наблюдателей от исполнительного комитета СНГ Сергея Бурутина, председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Мирзо - Улугбека Абдусаломова, Миссию наблюдателей из Межпарламентской ассамблеи СНГ, прибывшую в Таджикистан для участия в процессе наблюдения за выборами президента Республики Таджикистан. Во встрече также участвовал Дмитрий Кобицкий - генеральный секретарь Совета МПА СНГ - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ. В ходе встречи глава миссии высоко оценил проведенную подготовительную работу и было выражено

11 октября, в 6 часов утра по местному времени (7 часов по времени Нур-Султана), для организации и проведения выборов в стране открылись 68 избирательных округов, 3375 избирательных участков внутри страны. Еще 39 избирательных участков откроются в день выборов за рубежом.

Избирательные участки на территории страны будут работать до 20:00 по местному времени.

В выборах принимают участие пять кандидатов. Кроме Эмомали Рахмона, также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии Таджикистана.

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