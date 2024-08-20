В Таиланд без визы: правительство Казахстана утвердило соглашение
Пребывать без визы на территории Таиланда можно до 30 дней
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило соглашение с Таиландом об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - говорится в документе.
Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.
Граждане, которые не могут покинуть территорию государства другой стороны в течение 30 календарных дней с даты их въезда в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязаны продлить свое пребывание в соответствии с законодательством и правилами государства принимающей стороны", - уточняется в документе.
При этом каждая сторона соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.
Напомним, в июле Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев. Также Таиланд ввел новую визу для желающих работать в стране и продлил срок пребывания иностранных студентов еще на один год после окончания учебы.