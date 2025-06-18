В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о торговой и тарифной войне, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай", передает корреспондент агентства.
На фоне беспрецедентных за последнее столетие перемен в международной обстановке наступил новый период глобальных потрясений и преобразований. Лишь незыблемая приверженность принципам равноправия, справедливости, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша позволит поддержать мир во всем мире и добиться совместного процветания. В тарифной и торговой войне не будет победителей. Односторонность, протекционизм и гегемонизм нанесут ущерб и другим, и самому себе", - выступил глава КНР.
Он подчеркнул, что "нельзя повернуть колесо истории назад, а важно только двигаться вперед".
Нам нужен единый мир, а не расколотый. Человечество должно развиваться в русле построения "сообщества единой судьбы", а не под господством "закона джунглей", - сказал Си Цзиньпин.
Вместе с тем он призвал страны Центральной Азии активизировать взаимодействие с Афганистаном.
Афганистан - наш близкий сосед. Мы должны активизировать взаимодействие с тем, чтобы Афганистан встал на путь самостоятельного развития и смог в кратчайшие сроки достигнуть мира, стабильности, восстановления и развития", - сказал глава КНР.
Си Цзиньпин отметил важность создания "неделимой архитектуры безопасности", обеспечивающей долгосрочное спокойствие и мир.
Необходимо усилить управление региональной безопасностью, продолжать углублять сотрудничество в области правоохранительной деятельности и безопасности, сообщать, предотвращать и противостоять распространению идеологии экстремизма, твердо бороться с "тремя силами зла" и совместно защищать мир и стабильность в регионе. Готовы оказать пяти странам посильную помощь в борьбе с терроризмом и трансграничной организованной преступностью, а также помощь в обеспечении кибер- и биологической безопасности", - заявил председатель КНР.