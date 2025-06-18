В тарифной и торговой войне не будет победителей - лидер Китая

Президент передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендры Моди в связи с гибелью людей в авиакатастрофе на западе Индии, информирует Акорда.





Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.





Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.



