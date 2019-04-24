В ЦИК поступили документы Токаева о выдвижении кандидатом в президенты

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В ЦИК поступили документы Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатом в президенты, передает Kazakhstan Today.

23 апреля 2019 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, согласно статье 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Общественным объединением "Партия "Nur Otan", - сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

В ведомстве отметили, что заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком назначено на 23 апреля.

Напомним, что сегодня на внеочередном съезде партии "Нур Отан" Елбасы Нурсултан Назарбаев выдвинул Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты РК от партии.

Выборы президента РК назначены на 9 июня 2019 года.

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