В Ухане проходит Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества

УХАНЬ. 8 ИЮНЯ - В Ухане проходит двухдневный Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В церемонии открытия поучаствовали китайские и иностранные гости. В рамках мероприятия также проходит серия подфорумов, каждый из которых посвящен определенной тематике.

К примеру, на подфоруме "Города-побратимы" представители стран-участниц обсудили текущее состояние сотрудничества между членами ШОС и перспективы укрепления дружеских связей между их городами. По мнению участников, в постэпидемическую эпоху как никогда актуален механизм взаимодействия городов-побратимов. На подфоруме также состоялось подписание новых договоров о дружбе. Побратимами стали район Чаннин в Шанхае и Советский район Минска, город Чунцзуо в Гуанси-Чжуанском автономном районе и город Рыбинск в Ярославской области, а также города провинции Хэйлунцзян и Амурской области, сообщает russian.cgtn.com





Район Чаннин в Шанхае и минский Советский район имеют много общих черт и сильную взаимодополняемость. Дружественные отношения между нашими районами зародились ещё в 1993 году. Но в последние годы взаимодействие между ними стало более частым благодаря инициативе "Один пояс, один путь" и Китайской международной импортной выставки. За прошедшие годы наша дружба стала гораздо крепче", - сказал заместитель главы района Чаннин города Шанхай Вэн Хуацзянь.

Очень важно, что работа форума предполагает обмен опытом, сотрудничество между породнёнными городами государств-членов ШОС, налаживание новых связей между муниципалитетами, содействие развитию экономического и культурного сотрудничества, а также согласованных действий по борьбе с пандемий COVID-19", - прокомментировал исполнительный вице-президент международной ассоциации "Породнённые города" Сергей Парамонов.

Первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева отметила, что Амурская область и провинция Хэйлунцзян - это два дружественных региона-побратима, которые сотрудничают на протяжении многих десятилетий.

И сотрудничают успешно. Нас связывают конструктивные деловые и дружеские отношения в самых различных сферах: торговли, экономики, создании трансграничной транспортной инфраструктуры, реализация совместных гуманитарных проектов и, конечно, (в области) дружеских, сердечных контактов между жителями наших приграничных регионов", - сказала она.

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