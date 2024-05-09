08.05.2024, 16:27 13551
Важно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю - Путин поздравил Токаева с Днем Победы
Фото: Depositphotos
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравлениях президент России подчеркнул, что в этот праздник воздается дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.
Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", - отметил глава российского государства.
Владимир Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.
Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
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08.05.2024, 20:06 10501
Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в Москве
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате, сообщает пресс-служба Акорды.
В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Армении - председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.
06.05.2024, 14:13 35016
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Алматы 10 мая
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в Алматы пройдут переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна будут проведены в Алматы 10 мая 2024 года, сообщил Смадияров.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
04.05.2024, 14:18 60216
Токаев намерен посетить Россию 8-9 мая
Фото: Depositphotos
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Москва. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая, заявил посол РК в России Даурен Абаев.
Встречи между нашими президентами проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза - на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву", - цитирует ТАСС посла.
Он напомнил, что в 2024 году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ.
Соответственно, в рамках этих форматов встречи между нашими лидерами тоже будут", - добавил Даурен Абаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия продолжат сотрудничество в международных организациях.
01.05.2024, 13:00 98776
Переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев сделал заявление
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по поводу переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.
Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами", - заявил президент.
Он отметил символичность того, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.
Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
Позже в МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией.
Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
29.04.2024, 17:12 120566
В МИД разъяснили роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга разъяснил роль Казахстана в переговорах между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент агентства.
Действительно, такие переговоры планируются в Алматы. Они будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office", - заявил Айбек Смадияров.
Он подчеркнул, что, если страны придут к миру, который будет подписан на территории Казахстана, этот эффект положительно скажется на всем регионе.
Напомним, ранее Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане. С соответствующим предложением выступила РК.
26.04.2024, 12:01 164606
Заседание министров юстиции стран ШОС пройдет в онлайн-формате
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11-е заседание министров юстиции стран ШОС из-за паводковой ситуации будет проведено в онлайн-формате, сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В видеоконференции примут участие министры юстиции из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Этот формат поможет обсудить важные вопросы и продолжить международное сотрудничество в сфере права, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, а также позволит сэкономить бюджетные средства.
Напомним, сегодня в Астане также началось совещание министров обороны государств - членов ШОС. В нем принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
26.04.2024, 10:04 166726
В Астане пройдет совещание министров обороны государств - членов ШОС
Участники совещания прибыли в Астану
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 26 апреля, начнет работу совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.
25.04.2024, 13:40 174781
Ускорить процедуру выдачи виз для граждан намерены Казахстан и США
Стороны также обсудили усиление контроля за усыновленными из РК детьми
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Вашингтон. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Вашингтоне состоялись консульские консультации между Министерством иностранных дел РК и Государственным департаментом США с участием представителей компетентных органов двух стран, сообщает пресс-служба посольства РК в США.
Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, американскую - глава управления по Центральной Азии Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США Брайан Стиммлер.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие по облегчению взаимных поездок граждан, защиту прав и интересов граждан двух стран, усиление контроля за усыновленными из РК детьми. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в миграционной сфере. В частности, обозначены совместные меры по пресечению нелегальной миграции граждан РК в США", - говорится в сообщении.
Участники консультаций подчеркнули важность упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что будет способствовать дальнейшему укреплению туристических, деловых и культурных связей.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению и наращиванию сотрудничества по консульским вопросам на регулярной основе.
Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация провела встречу с представителями американской НПО "Winrock International", в ходе которой обсуждались перспективы взаимодействия по вопросам противодействия незаконной миграции и торговли людьми.
Ранее Казахстан договорился о безвизовом режиме с Таиландом.
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