НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, съезд состоится 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участие в его работе примут свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Основной темой масштабного мероприятия станет "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".
"Формат съезда предполагает проведение разноформатных встреч религиозных лидеров, пленарных заседаний на торжественном открытии и закрытии съезда; четырех секционных заседаний; двусторонних встреч президента РК, руководителя секретариата съезда с главами делегаций и авторитетными участниками", - сообщают организаторы.
13 сентября пройдет XX заседание секретариата съезда под председательством спикера сената парламента Республики Казахстан, руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. Заседание состоится в 10.00 во Дворце мира и согласия.
14 сентября во Дворце Независимости в 10.00 состоится официальное открытие съезда, которое начнется с минуты молчания для молитвы. С приветственной речью выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также запланированы приветственные выступления глав делегаций из разных стран.
Далее состоится пленарное заседание на тему "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период", в ходе которого планируется награждение номинантов Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, вручение почетных медалей съезда.
В 17.00 запланировано проведение Святой мессы папы римского. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.
Съезд продолжится 15 сентября церемонией посадки деревьев в парке Мира и Согласия. Будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев - согласно количеству глав делегаций. Концептуальный парк Мира и Согласия, который планируется построить в будущем году, будет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Природно-рекреационный парк будет расположен вдоль русла реки Есиль.
После завершения церемонии с 10.00 до 15.00 состоятся 4 секционных заседания:
секция № 1 "Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире";
секция № 2: "Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия";
секция № 3: "Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму";
секция № 4: "Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины".
По завершении секционных заседаний, в 15.00, состоится церемония закрытия VII съезда, в рамках которой ожидаются выступления глав делегаций и подведение общих итогов.
Важнейшим моментом церемонии закрытия станет принятие итоговой декларации - ключевого документа по результатам работы VII съезда. Содержание декларации отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что декларация будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.