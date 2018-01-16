Выступление президента РК в США - шанс продвинуть центральноазиатскую повестку

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Выступление президента РК Нурсултана Назарбаева в США - шанс заявить об интересах Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.

Напомним, официальный визит главы государства в Соединенные Штаты Америки состоится в период с 16 до 18 января. В рамках визита планируются встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов. Вместе с тем Н. Назарбаев примет участие в заседании Совета безопасности ООН.

Как отметила научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Анастасия Решетняк, председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН построено в первую очередь на принципах гуманности и поддержания мира и стабильности на всем глобальном пространстве, сообщает МИА "Казинформ"

"А с другой стороны для Казахстана - это шанс продвинуть центральноазиатскую повестку. То есть это наша возможность заявить о том, что важно для нас. Это делается в первую очередь через очередные переговоры по афганскому кейсу, во-вторых, через председательство в комитете по ДАИШ и Аль-Каиде, поскольку проблема терроризма достаточно важная повестка для ЦА. Также в ходе председательства Казахстана именно в Нью-Йорке произошла встреча на уровне министров иностранных дел всех стран Центральной Азии. Следующий шаг по региональному сближению - выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его призыв к неформальным встречам. Это можно стать следующим этапом для катализации регионального сотрудничества", - считает А. Решетняк.

Что касается непосредственно выступления Нурсултана Назарбаева, которое пройдет 18 января, то эксперт отметила, что оно будет посвящено нераспространению ядерного оружия. Она подчеркнула, что Казахстан зарекомендовал себя как один из пионеров ядерного нераспространения и со дня закрытия Семипалатинского полигона предпринимает много шагов в этом направлении.

"Поэтому наш голос важен. Выступление еще раз озвучит позицию Казахстана и поможет в осознании проблемы и выстраивании доверия между членами ядерного клуба, с одной стороны, с другой стороны - подчеркнет опасность, которую таит в себе ядерное оружие, в первую очередь - это ядерная программа КНДР. Еще более страшная перспектива - это попадание ядерного оружия в руки террористов", - заключила Анастасия Решетняк.

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