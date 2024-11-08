Визит президента России в Казахстан планируется 27 ноября

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высказался о предстоящем визите лидера РФ Владимира Путина в РК, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высказался о предстоящем визите лидера РФ Владимира Путина в РК, сообщает Акорда.





К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству", - заявил президент.





Касым-Жомарт Токаев также отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.









В свою очередь Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.





Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур и интеграционных объединений.



