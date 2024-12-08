Встреча глав МИД Астанинского формата по Сирии состоится в Катаре

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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии, сообщает - Министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии, сообщает ТАСС





Прямо сейчас в Сирии правительственные войска противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников. 27 ноября формирования "Джебхат ан-Нусра" совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. 30 ноября командование вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке, пишет издание.





В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Ирана. По их итогам в российском дипведомстве призвали к обсуждению складывающейся в Сирии ситуации в Астанинском формате. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что она состоится именно в Дохе 7 декабря.





Известно, что к участникам переговоров в Катаре присоединится спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.





С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как Астанинский формат, ведутся с 2017 года. В Астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.



