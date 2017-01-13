Встречу в Астане по сирийскому вопросу могут отложить на неделю

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Дата проведения встречи по решению сирийского кризиса в Астане может быть отложена на неделю из-за заседания представителей вооруженных группировок в Анкаре, которое закончится 12 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

"Все ждут итогов заседания вооруженных группировок в Анкаре. В переговорах в Астане будут участвовать только вооруженные объединения, а не политические силы", - добавил источник, передает Kazakhstan Today.

Также он сообщил, что итогом встречи в Астане должно стать согласование документа о прекращении огня при одновременном начале политического процесса в Женеве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил аспекты подготовки к предстоящей межсирийской встрече в Астане, пишет Gazeta.ru

Напомним, сирийский президент Башар Асад заявил о готовности к переговорам в Астане по урегулированию конфликта в Республике. Он подчеркнул, что Дамаск может обсудить все вопросы без ограничений, пишут "Известия".

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о режиме тишины в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

4 января Чавушоглу объявил, что дискуссии начнутся в казахстанской Астане 23 января. В то же время он предупредил, что переговоры могут сорваться, если в Сирии продолжатся нарушения режима прекращения огня.

Позже коалиция из 12 группировок во главе с Сирийской свободной армией (ССА) выпустила заявление о том, что все переговоры замораживаются. Причиной, побудившей оппозицию блокировать процесс переговоров, стали нарушения режима перемирия со стороны правительственных войск в районе Дамаска, в провинциях Хама и Дераа.

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