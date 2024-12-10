Фото: ПА ОДКБ

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.





В Москве началось совместное заседание ПА ОДКБ и XVII пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.





В самом начале заседания Вячеслав Володин единогласно избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ. Коллеги из государств ОДКБ отметили высокий профессионализм и многолетнюю эффективную деятельность председателя ассамблеи", - рассказали в ПА ОДКБ.





В соответствии с повесткой дня заседания запланировано рассмотреть ряд вопросов, в том числе о реализации приоритетов председательства Республики Казахстан в ОДКБ, о приоритетах Кыргызской Республики на период председательства в ОДКБ в 2025 году, об итогах очередной ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и текущей деятельности организации, а также о принятии законодательных актов и политических заявлений по актуальным вопросам сферы безопасности.





Вячеслав Володин, выступая на заседании, отметил важность модельных актов, принятых ассамблеей.





На пути формирования единого правового пространства многое сделано. Принято 89 модельных актов. Сегодня обсудим еще восемь", - отметил он.





Он особо поблагодарил коллег из Казахстана за их эффективное председательство в ОДКБ и подчеркнул один из приоритетов Кыргызской Республики, которая станет председателем в 2025 году, по продолжению развития межпарламентского сотрудничества организации, в том числе работу по гармонизации законодательства государств-членов.





В современных условиях повышается востребованность формирования устойчивой системы безопасности в интересах мирного сосуществования всех евразийских государств. В рамках парламентского измерения мы должны внести свой вклад в этот процесс", - подчеркнул председатель ПА ОДКБ.





В завершение своего выступления Володин акцентировал внимание на одном из главных вопросов сегодняшней повестки - принятии обращения к народам государств - членов Организации и парламентам стран мира в связи с 80-летием Победы. Он отметил, что "защита исторической правды - наш приоритет. Долг перед теми, кто сегодня не может защитить себя, - нашими дедами и прадедами".





Он напомнил, что в следующем году граждане государств ОДКБ совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и пригласил коллег принять участие в Международном форуме Союзного государства России и Беларуси, посвященном 80-летию Победы. Он пройдет в апреле следующего года в городе-герое Волгограде.