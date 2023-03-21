20.03.2023, 08:22 61041
Выборы в мажилис: озвучены результаты exit poll
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Озвучены результаты exit poll. Опрос на выходе из избирательных участков в этот раз проводили три социологические службы. Чтобы пройти в парламент, партия на выборах должна преодолеть пятипроцентный барьер.
Интервьюеры работали в крупных и малых городах и даже в небольших населенных пунктах по всей стране. Они опросили свыше 350 тысяч казахстанцев, сообщает "Хабар 24".
По предварительным данным exit poll, лидирует партия AMANAT. За нее отдали голоса от 53 до 54% избирателей.
Согласно данным Института евразийской интеграции, за партию проголосовали 53,46% респондентов. Немного отличаются данные опроса научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" - 53,33%. Результаты опубликовал и Институт комплексных социологических исследований: 54,42% опрошенных заявили, что выбрали AMANAT.
На втором месте с показателями от 10 до 11% - народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".
По данным Института евразийской интеграции, за народно-демократическую партию "Ауыл" проголосовали 10,52%. Согласно данным exit-poll научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", партия "Ауыл" набрала 11,26% голосов. По результатам exit-poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" - 10,21%.
Замыкает тройку лидеров партия Respublica: новое политобъединение набрало больше 8%.
По данным Института евразийской интеграции, за партию Respublica отдали 8,9% голосов. Согласно данным Института демократии, - 8,33%. По результатам Института комплексных социальных исследований, партия набрала 8,79%.
Пороговый уровень в 5% также преодолели "Ақ жол" и Народная партия Казахстана.
По данным Института евразийской интеграции, демократическая партия "Ақ жол" набрала 7,87%. Согласно данным exit-poll научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", за партию отдали 8,87% голосов. По результатам exit-poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", партия "Ак жол" набрала 8,21% голосов.
По данным Института евразийской интеграции, за Народную партию Казахстана проголосовали 6,25%. Согласно данным Института демократии, за партию отдали 6,93% голосов. По результатам "СОЦИС-А", партия набрала 6,89% голосов.
Политическое будущее ОСДП теперь под вопросом. По результатам опроса двух exit poll они набрали необходимый порог голосов, а по данным одного - им не хватило всего нескольких сотых процента.
По данным Института евразийской интеграции, Общенациональная социал-демократическая партия набрала 5,31% голосов. Согласно данным exit-poll Института демократии, за ОСДП - 5,12% голосов. По результатам "СОЦИС-А", ОСДП набрала 4,91%.
Партия зеленых "Байтақ" получила меньше всего голосов избирателей. По данным Института евразийской интеграции, за партию зеленых "Байтақ" проголосовало 3,22%. Согласно данным Института демократии, партия зеленых набрала 2,51%. По результатам "СОЦИС-А", за партию - 2,17% голосов.
Как сообщалось ранее, предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
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20.03.2023, 12:09 45696
Международные миссии дали оценку прошедшим в Казахстане выборам в мажилис и маслихаты Дополнено
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации договора коллективной безопасности дали оценку прошедшим 19 марта парламентским выборам в Казахстане.
Заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов заявил, что выборы признаны прозрачными, достоверными и демократичными.
Миссия констатирует, что внеочередные парламентские выборы депутатов мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - цитирует Литвинова РИА Новости.
Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о соответствии выборов законодательству РК и международным нормам.
Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей", - прокомментировал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич.
Миссия отмечает высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках.
Поскольку мы представляем Организацию Договора о коллективной безопасности, нами особо было отмечено то, что на избирательных участках обеспечивался общественный порядок. И в ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей, которые организовали избирательный процесс, и общественный порядок был на высоком уровне", - цитирует Маркевича ТАСС.
Глава миссии от ОТГ Сади Джафаров заявил, что нарушения на прошедших в Казахстане парламентских выборах не выявлены.
Миссия констатирует, что не выявила признаков нарушений закона или административных злоупотреблений... Миссия установила, что не было серьезных проблем, которые могли повлиять на результаты выборов", - сказал Джафаров.
По его словам, наблюдателям был предоставлен открытый доступ на избирательные участки и ко всей необходимой информации. Все условия для наблюдателей были обеспечены.
Джафаров подчеркнул, что проведение и освещение выборов соответствовало принципам открытости и транспарентности.
Дополнено 20.03.2023, 14.36
Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) высоко оценила выборы в Казахстане. Миссия наблюдателей отметила их соответствие принципам открытости и транспарентности, сообщает ТАСС.
Об этом в понедельник сообщил глава миссии - депутат парламента Турции Реджеп Шекер.
Миссия удовлетворена уровнем подготовки к избирательному процессу и высоко оценивает эти выборы. Также миссия дает позитивную оценку всем мерам, которые были приняты для организации этих выборов", - сказал он в пресс-центре для иностранных наблюдателей.
По его словам, избирательный процесс прошел в соответствии с правилами.
Миссия наблюдателей ТюркПА считает, что эти выборы проведены согласно принципам транспарентности и справедливости", - заключил Шекер.
Вместе с тем он отметил, что явка избирателей на участки для голосования могла быть более значительной.
Дополнено 20.03.2023, 15.12
Казахстан начал закладывать фундамент политического плюрализма, заявили международные наблюдатели из США.
Они поделились своими впечатлениями от наблюдения за выборами, сообщает ortcom.kz.
По словам старшего научного сотрудника фонда Джэймстауна Маргариты Ассеновой, прошедшие выборы были более разнообразными и конкурентными.
Среди новшеств Маргарита Ассенова отметила восстановление механизма избрания по одномандатным округам, обязательные квоты для молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями.
Эти выборы демонстрируют еще один шаг Казахстана в политических реформах. Это выстроит очень хорошую основу для плюралистичного общества", - сказала спикер на брифинге в центре содействия международным наблюдателям.
19.03.2023, 22:30 66646
Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 22.10 бюллетени получили 54,29% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Голосование на избирательных участках закончилось в 20.00. Проголосовали 6 521 860 человек. Подведение предварительных итогов голосования планируется в понедельник, 20 марта.
В соответствии с границами часовых поясов на территории Казахстана в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 по времени Астаны.
Явка по городам:
• по области Абай - 57,02%;
• по Акмолинской области - 60,01%;
• по Актюбинской области - 58,00%;
• по Алматинской области - 60,03%;
• по Атырауской области - 51,23%;
• по Западно-Казахстанской области - 59,20%;
• по Жамбылской области - 65,21%;
• по области Жетысу - 55,32%;
• по Карагандинской области - 59,48%;
• по Костанайской области - 65,10%;
• по Кызылординской области - 67,21%;
• по Мангистауской области - 54,10%;
• по Павлодарской области - 58,68%;
• по Северо-Казахстанской области - 65,25%;
• по Туркестанский области - 53,01%;
• по области Улытау - 58,99%;
• по Восточно-Казахстанской области - 64,15%;
• по Астане - 42,91%;
• по Алматы - 25,82%;
• по Шымкенту - 45,46%.
Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
19.03.2023, 10:31 73486
По состоянию на 10.00 в голосовании на выборах приняли участие 14,21% избирателей
Фото: ЦИК РК
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По последним данным, на выборах депутатов проголосовало 14,21% избирателей. Об этом в ходе брифинга сообщил член ЦИК Шавкат Утемисов.
В общем по стране на 10.00 получил бюллетени 1 710 381 гражданин, что составляет 14,21% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Шавкат Утемисов.
Напомним, в списки избирателей включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
19.03.2023, 07:00 76061
В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты Дополнено
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, передает корреспондент агентства.
В 07.00 в Казахстане открылись избирательные участки, началось голосование.
По информации ЦИК, в списки избирателей включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
ЦИК РК сообщает, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями, по состоянию на 07.00 времени столицы в регионах приступили к голосованию 8272 избирательных участка. Также началось голосование на 13 участках в 12 иностранных государствах, расположенных за пределами нашей страны", - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.
По его словам, на 92 участках согласно принятым решениям территориальными комиссиями в рамках конституционного закона голосование началось в 06.00.
На 1887 избирательных участках в пяти регионах - Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области - голосование начнется в 08.00 по времени столицы.
На 64 избирательных участках за рубежом голосование начнется позже, в 07.00 по местному времени.
Всего в РК 10 223 избирательных участка. В том числе в 62 иностранных государствах 77 участков.
В списки избирателей включено 12 032 550 граждан, имеющих право на участие в выборах. Вчера в 18.00 закончилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по республике было выдано 12 765 удостоверений по выборам депутатов мажилиса парламента по партийным спискам", - сказал Петров.
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
На выборах избирателям выдадут 5 бюллетеней:
- для голосования по выборам депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам;
- для голосования по выборам депутатов мажилиса, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам;
- для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам;
- для голосования по выборам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам;
- для голосования по выборам депутатов маслихатов городов областного значения и районов Республики Казахстан, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.
В каждом бюллетене есть графа "Против всех".
Напомним, 19 января указом президента на 19 марта 2023 года были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Параллельно с выборами депутатов мажилиса проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с этого года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе.
Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
По данным Центризбиркома, на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны (Amanat, "Ак жол", НПК, ОСДП, "Ауыл", "Байтак", Respublica), в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.
Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.
Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.
Текстовая трансляция выборов:
Наблюдатели от ОИС отметили применение международно признанных стандартов при голосовании в Казахстане
18.03.2023, 00:05 87956
В Казахстане наступил день тишины перед выборами
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наступил день тишины перед выборами в мажилис и маслихаты. Сегодня, 18 марта, в 00.00 завершилась предвыборная агитация, передает корреспондент агентства.
18 марта и в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена. В эти дни также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов. Нельзя также проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования, их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК", - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.
Он отметил, что результаты данных опросов разрешается опубликовать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00.00 20 марта 2023 года.
Несоблюдение указанных требований конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 КоАП.
Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов мажилиса, так и маслихатов всех уровней", - уточнил замгенпрокурора.
Напомним, 19 января указом президента были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Они пройдут завтра, 19 марта 2023 года. Параллельно с выборами депутатов мажилиса пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
Стоит отметить, что с нового года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%.
Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
По данным Центризбиркома, на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны, в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.
Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.
Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
По данным ЦИК, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.
Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта.
17.03.2023, 21:07 89111
Состоялся очередной раунд консультаций между МИД Казахстана и Грузии
Фото: МИД РК
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Тбилиси. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся очередной, 10-й раунд казахстанско-грузинских политических консультаций под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе мероприятия стороны подробно обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Отдельное внимание было уделено вопросам углубления и расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, туризма, сельского хозяйства и информационных технологий.
По итогам стороны высоко оценили положительную динамику и успешное развитие казахстанско-грузинских отношений, основанных на принципах дружбы и взаимовыгодного партнерства, а также подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему расширению и углублению двустороннего сотрудничества.
16.03.2023, 17:21 100701
Вы были одним из первых - Эрдоган поблагодарил Токаева за помощь Турции
Фото: Акорда
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.
Приветствуя турецкого лидера, Токаев поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.
Он еще раз выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.
Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря вашему богатому опыту и единству страны вы преодолеете и нынешние трудности", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.
Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", - сказал президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.
Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.
В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.
Искренне рад, что вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", - подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.
В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Напомним, после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, Токаев распорядился выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек. Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге. Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи.
16.03.2023, 08:23 101831
Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару
Фото: Telegram/aqorda_resmi
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
Дополнено 16.03.2023, 15.20
Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции "Кулие", сообщает пресс-служба президента.
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