Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне

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Тбилиси. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах.





Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", - цитирует iz.ru спикера со ссылкой на телеканал Mtavari.





По словам Папуашвили, после публикации документа у министерства юстиции страны будет 60 дней, чтобы подготовить все нормативные акты и открыть электронный портал для организаций.





Напомним, в апреле правящая партия Грузии повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.





В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.





Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.