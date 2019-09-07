Заместителем акима Карагандинской области назначен Абзал Нукенов

Караганда. 6 сентября. Kazakhstan Today - Заместителем акима Карагандинской области назначен 41-летний Абзал Нукенов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович назначен заместителем акима области. Он будет курировать социальную сферу и внутреннюю политику. Сюда входит сразу несколько направлений: образование, здравоохранение, культура и спорт, языковая политика, обеспечение внутриполитической стабильности и межконфессионального согласия, работа с молодёжью и СМИ", - сообщил глава региона Ерлан Кошанов на заседании актива.

Вместе с тем распоряжением акима области пересмотрены обязанности заместителей. Вопросы социальной защиты, занятости населения и трудовых отношений будет курировать заместитель акима области по промышленности и развитию МСБ Алмас Айдаров, сообщила пресс-служба акима.

Абзал Нукенов родился в 1978 году в Аксуском районе Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "политолог, преподаватель политологии". Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Республиканской политической партии "Отан". С 2005 года перешёл на госслужбу.

Работал руководителем отдела департамента внутренней политики Алматы, затем заместителем акима Ауэзовского района города Алматы.

После этого возглавлял Институт современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилёва. В этом же вузе был заместителем директора Института правовой экспертизы законопроектов и современных исследований.

С 2011 по 2016 годы работал в администрации президента РК заведующим Ситуационного центра Совета безопасности.

С 2016 по 2018 годы занимал должность вице-министра по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 года до нынешнего назначения работал заместителем председателя Совета директоров Международного научного комплекса "Астана".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства