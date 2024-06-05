Заседание Евразийского межправсовета в Несвиже: что обсуждают главы "пятерки"
Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке
Несвиж. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подписать ряд многосторонних документов планируют участники заседания Евразийского межправсовета в белорусском Несвиже.
Встреча глав делегаций "пятерки" проходит в Золотом зале включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Несвижского замка", - сообщает ТАСС.
В ходе заседания ЕМПС, которое сегодня продолжилось в широком составе, стороны обсуждают широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2023 год. Кроме того, планируется обсудить продление сроков применения системы индикативных балансов в отношении ряда ключевых товаров. Также будет представлен ЕЭК "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств - членов ЕАЭС в направлениях Восток - Запад и Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Участники заседания обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий в рамках плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР от 16 февраля 2023 года. Евразийский банк развития доложит о содействии расширению торгово-экономических связей между государствами-членами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности и представит отчет о результатах деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития по поддержке экономик государств-участников", - пишет источник.
Также по итогам заседания будет подписан ряд многосторонних документов.
Для справки
В Евразийский межправительственный совет входят главы правительств государств - участников ЕАЭС. Он обеспечивает реализацию и контроль исполнения решений Высшего Евразийского экономического совета, участниками которого являются президенты стран Союза. Заседания ЕМПС проводятся не реже двух раз в год.